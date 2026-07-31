Za pranje, maglu i vječni plamen: Evo koliko košta održavanje Spomenika domovini

Spomenik domovini službeno je otkriven u prosincu 2020. godine, nalazi se točno između gradske uprave i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, a posvećen je hrvatskoj državi, Domovinskom ratu i njegovim žrtvama. Sastoji se od tri djela: Zida svjetlosti, Monumentuma s vječnim plamenom i Portala – paviljon, a obuhvaća i kompleksan sustav navodnjavanja, fontanu i rasvjetu. Njegov autor je arhitekt Nenad Fabijanić, a radovi su stajali oko 34,7 milijuna kuna, odnosno 4,5 milijuna eura.

Grad Zagreb sada je u postupak savjetovanja sa javnosti objavio natječaj kojijm traži tvrtku koja će ga, za procijenjenih 180.000 godine, održavatiPosao uključuje brigu o sustavu za navodnjavanje i čišćenje samog spomenika, a detalji se nalaze u natječajnoj dokumentaciji i elaboratu za održavanje. Ugovor s pobjedničkom tvrtkom potpisat će se na godinu dana.

– Objekt, s obzirom na zahtijevanu pouzdanost u radu i definiranu kvalitetu vode fontane, zahtijevaju sustavno preventivno održavanje staklenog zida, kamena kamenog masiva te elektrostrojarskih uređaja, kao i povremenu doradu algoritama upravljanja pojedinih svjetlosnih i elektromotornih poona. Također je potrebno sanirati izvanredne vandalske događaje na objektu, i to u roku od 24 sata – napominje se u elaboratu za održavanje.

Spomenik ima i sustav za ispuštanje magle, koji se kontrolira u strojarnici u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a tvrtka koja pobijedi na natječaju morat će redovito surađivati s koordinatorima iz strojarnice. Portal paviljon na krovištu ima ugrađene grijače protiv zamrzavanja, koje treba redovito provjeravati, a kameni masiv s plamenikom potrebno je održavati pranjem vodom i sredstvima za čišćenje kamena. Zid svjetlosti od opeka treba, napominje se, čistiti standardnim deterdžentima za pranje stakla, no potrebno je paziti da se sredstvo za čišćenje ne prelije u sustav obrade vode fontane. – Staklo se čisti pamučnom ili mikrofibra krpicom. Zabranjeno je koristiti bilo kakve metalne službe ili skalpele jer se staklo na njima može oštetiti – detaljizira se.

Spomenik je nakon potresa, podsjetimo, bio oštećen te je morao ići u sanaciju, što je koštalo 33 tisuće eura. Radovi su trajali nešto manje od dva mjeseca.