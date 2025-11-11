Raspravljajući o zaključku o zabrani korištenja ustaških simbola u gradskim prostorima, koji je večeras prihvatila Gradska skupština, iz HDZ-a su se pitali šta je slijedeće, dok iz SDP-a i Možemo smatraju da gradska vlast mora poslužiti kao primjer.

Zaključak o mjerama za organizaciju javnih događanja, prema kojemu se u gradskim prostorima više ne dozvoljavaju koncerti ili drugi događaji na kojima se koriste ustaški simboli, uz oštre kritike oporbe, zagrebačka Gradska skupština u utorak je prihvatila s 24 glasa za i 18 protiv.

Potpredsjednik Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman istaknuo je da gradska vlast ne može biti ta koja će određivati što se smije, a što ne smije pjevati. “Što je sljedeće? Hoćete zabranjivati filmove, izložbe, operu Nikola Šubić Zrinski ako je na barjaku prvo bijelo polje? Zabrana koncerta Marka Perkovića Thompsona doživjet će se kao poruka prijezira prema hrvatskim braniteljima”, upozorio je Herman.

Zastupnica Marija Selak Raspudić (Klub Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) prozvala ja skupštinsku većinu da donosi zaključak bez ikakvih konkretnih mjera. “Htjeli biste biti prijeki sud? Navesti nekoga da nešto beskompromisno poštuje? Kako, jeste li vi represivni aparat? Hoćete li uhićivati ljude ako ne postupaju u skladu s Ustavom?”, pitala je.

Zastupnica kluba Možemo! Iva Ivšić naglasila je ta taj zaključak ne govori o zabrani umjetnosti, glazbe ili izražavanja. "On govori o granici koju postavlja Ustav RH. Članak 39. zabranjuje i sankcionira svako poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i nasilje”, kazala je u raspravi.

Ivšić se također pozvala na odluku Europskog suda za ljudska prava koji je, istaknula je, presudio da javna upotreba pokliča “Za dom spremni” nije zaštićena slobodom izražavanja. SDP-ova Sara Medved naglasila je da gradska vlast mora poslužiti kao primjer i uspostaviti red, kada već državna vlast to ne može ili ne želi učiniti. “Do ovog zaključka dolazi se nakon što se premijer slikao dan prije koncerta s glavnim izvođačem, nakon što predsjednik Sabora nije reagirao na ustaške pokliče u sabornici i nakon što je savjetnik ministra dao podršku hrabrim ljudima za napad u Splitu”, rekla je.

Tomislav Jonjić iz Kluba Jedino Hrvatska! dotaknuo se preambule Ustava. Iako se u njemu spominje ZAVNOH, on nije pozitivno ocijenjen od strane ustavotvoraca, rekao je. “U njoj piše da moderna hrvatska država nastaje na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava”, ustvrdio je Jonjić.

Klub “Liberali” uputio je amandman prema kojem bi se u prijedlog zaključka dodala i zabrana komunističkih obilježja, ali ga je skupštinska većina odbila. “Ako već idemo tim putem, neka se obuhvate svi totalitarizmi. Naš prijedlog nije ideološki, nego civilizacijski”, kazala je predsjednica Kluba "Liberali" Gabriela Bošnjak.

Gradska skupština prihvatila je prijedlog Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista kojim Gradska skupština zadužuje gradonačelnika Tomislava Tomaševića da u roku od 60 dana podnese izvješće o planu i realizaciji ulaganja, o broju zakupaca i korištenju kapaciteta te realizaciji posebnih projekata za svaku pojedinu tržnicu kojom upravlja Zagrebački holding - podružnica Tržnice Zagreb.

Prihvaćen je prijedlog gradonačelnika kojim će Ministarstvo hrvatskih branitelja, Grad Zagreb i Zagrebački holding - Podružnica Gradska groblja sklopiti Sporazum o sanaciji i korištenju Zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na groblju Gaj urni (Kenotaf) i tako urediti međusobna prava i obveze. Gradska skupština prihvatila je i zaključak Tomaševića po kojem Grad Zagreb kupuje, a društvo Nafta centar prodaje nekretninu radi izgradnje doma za starije u Sesvetskom Kraljevcu.

Usvojen je i prijedlog Tomaševićeve odluke o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Šangaja i Grada Zagreba od 2026. do 2029., kojim gradonačelnici dvaju gradova iskazuju namjeru razvoja nove, kvalitetnije suradnje s posebnim naglaskom na razvoj pametnih gradova i digitalizacije, gospodarstva, urbanog planiranja, održivog razvoja i zaštitu okoliša, obrazovanja, turizma, kulture, zdravstva, sporta, znanosti i tehnologije.

Prihvaćen je i prijedlog gradonačelnika da Grad Zagreb, kao partner u projektu, prihvaća sklapanje Konzorcijskog sporazuma za projekt JUST4CARE - JUSTice for Communities Adaptation and Resilience (Pravda za prilagodbu i otpornost zajednica), s Baskijskim centrom za klimatske promjene BC3, kao koordinatorom projekta i drugim projektnim partnerima. S 13 glasova za i 24 protiv nije prihvaćen prijedlog zaključka - izvješće o raspodjeli proračunskih sredstava udrugama od 1. srpnja 2021. do 31. listopada 2025. koji je predložio Klub zastupnika Jedino Hrvatska!.

Zastupnik Tomislav Jelić je u ime predlagatelja rekao da je od vladajućih tražio izvješće o utrošku gradskih proračunskih sredstava za udruge koje je naveo u popisu, ali da "oni to skrivaju", što, kaže, rađa sumnju, jer svaki onaj koji nešto skriva, zna se zašto skriva. Gradska skupština počela je s radom u 9 sati, a cjelodnevno zasjedanje trajalo je do kasno u noć.