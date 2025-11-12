Naši Portali
Prijavi grešku
RADOVI SU TREBALI POČETI PROLJETOS

Što je s preuređenjem Stare Vlaške? Projekt se priprema od jeseni 2023.

storyeditor/2025-11-11/studio_atmosfera.jpg
STUDIO ATMOSFERA/GRAD ZAGREB
Autor
Nikolina Orešković
12.11.2025.
u 08:00

Nema još ni semafora na križanju s Branjugovom ulicom, i to zato što je u postupku javne nabave, kažu na Radićevu trgu, stigla samo jedna ponuda s nepotpunom dokumentacijom pa se morao ponavljati

Predradnje s dozvolama uzet će nam oko deset mjeseci, što znači da ćemo početkom proljeća 2025. početi s uređenjem, rekao je dogradonačelnik Luka Korlaet u travnju 2024., predstavljajući rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Staru Vlašku. Radovi, međutim, još nisu počeli, a čini se da se Starom Vlaškom u novom ruhu i nećemo tako skoro šetati.

Prema novim informacijama iz Grada, izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju dijela Vlaške te je predmet trenutačno u postupku ishođenja građevinske dozvole. – Nakon toga će se pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova i ostalih sudionika u gradnji. Planirani rok realizacije zahvata je pak 120 dana nakon uvođenja izvođača u posao – kažu na Radićevu trgu.

semafor Zagreb pješačka zona stara vlaška

