Predradnje s dozvolama uzet će nam oko deset mjeseci, što znači da ćemo početkom proljeća 2025. početi s uređenjem, rekao je dogradonačelnik Luka Korlaet u travnju 2024., predstavljajući rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Staru Vlašku. Radovi, međutim, još nisu počeli, a čini se da se Starom Vlaškom u novom ruhu i nećemo tako skoro šetati.
Prema novim informacijama iz Grada, izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju dijela Vlaške te je predmet trenutačno u postupku ishođenja građevinske dozvole. – Nakon toga će se pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova i ostalih sudionika u gradnji. Planirani rok realizacije zahvata je pak 120 dana nakon uvođenja izvođača u posao – kažu na Radićevu trgu.
Što je s preuređenjem Stare Vlaške? Projekt se priprema od jeseni 2023.
Nema još ni semafora na križanju s Branjugovom ulicom, i to zato što je u postupku javne nabave, kažu na Radićevu trgu, stigla samo jedna ponuda s nepotpunom dokumentacijom pa se morao ponavljati
