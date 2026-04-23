'dno demokracije'

Spašavanje kvoruma u režiji Možemo i SDP-a! Produžena stanka, oporba izišla: Čekao se Bakić?

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Gradske skupštine
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.04.2026.
u 18:32

Vladajući su uspjeli osigurati kvorum te je za oporbu sporna odluka izglasana s 24 glasa

Sjednica Gradske skupštine koja je trebala biti nastavljena u 16.55 počela je tek u 17.08, a upravo tih 13 minuta izazvalo je negodovanje opozicije koja tvrdi da je pauza namjerno “produžena” kako bi vladajući osigurali kvorum. Prema informacijama iz skupštinskih klupa, tijekom stanke čekao se dolazak zastupnika Damira Bakića, što bi vladajućoj koaliciji Možemo–SDP omogućilo dovoljan broj ruku i bez oporbe.

Zastupnik Trpimir Goluža optužio je vodstvo Skupštine za manipulaciju.  – Ovo što ste vi sad napravili nema nikakve veze s demokracijom. Zakasnili ste 20 minuta na nastavak sjednice s tendencioznom namjerom da omogućite stvaranje kvoruma. Ovo je dno demokracije koje se događa u ovoj instituciji – poručio je, dodajući da u takvom radu ne želi sudjelovati.

Predsjedavajući Mišić mu je odmah uzvratio: – Kolega Goluža, vi ste cijepljeni od istine. Stanka je bila do 16.55, sada je 17.08 i već smo započeli s radom – rekao je. Oporba je  ranije najavila napuštanje sjednice ako se s dnevnog reda ne povuče točka o zakupu gotovo 3.700 četvornih metara poslovnog prostora u Banjavčićevoj ulici. HDZ-ov Mislav Herman upozorio je da Grad isti prostor uzima skuplje nego što je mogao. – To nije simbolična razlika, to je veliki novac – rekao je, procjenjujući da će Grad u pet godina platiti oko 300.000 eura više.

Kako njihov zahtjev nije prihvaćen, oporba je uoči glasanja napustila dvoranu, pokušavajući srušiti kvorum. Unatoč tome, vladajući su uspjeli osigurati kvorum te je odluka izglasana s 24 ruke. Riječ je o zakupu prostora za Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, koji bi nakon godina rada na više lokacija trebao biti objedinjen na jednoj adresi.

VA
VanjaPlank
19:06 23.04.2026.

Znači to su ovi drugačiji napredniji progresivniji školovaniji ?!? Sve je to ista hrpa prehrambenih nusproizvoda. Zagrepčani su samo dobro popušili priču na izborima

Avatar mladen111
mladen111
18:52 23.04.2026.

Ha ha ha ha, kad vladajuća većina jednom osigurava kvorum onda je to "dno demokracije" , a kad u Saboru HDZ uz pomoć žetona to redovito godinama čini onda je to, što? Mudrost i sposobnost velikog vođe?

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

BURNO Na zagrebačkoj SKUPŠTINI

'Uletjeli ste u offside!' HDZ tvrdi da Zagreb preplaćuje ured za 300.000 eura i prijeti odlaskom sa sjednice

– Tražili smo da se ova točka makne i da se ide u transparentniji postupak, jer se isti prostor mogao dobiti jeftinije – poručio je. Herman je otvorio i pitanje procedure, tvrdeći da se Grad odlučio za direktnu pogodbu umjesto javnog natječaja. – Jednostavnije je direktno dogovoriti zakup nego raspisivati natječaj i birati najpovoljniju ponudu. Ali to onda ima svoju cijenu – rekao je

