Spašavanje kvoruma u režiji Možemo i SDP-a! Produžena stanka, oporba izišla: Čekao se Bakić?

Sjednica Gradske skupštine koja je trebala biti nastavljena u 16.55 počela je tek u 17.08, a upravo tih 13 minuta izazvalo je negodovanje opozicije koja tvrdi da je pauza namjerno “produžena” kako bi vladajući osigurali kvorum. Prema informacijama iz skupštinskih klupa, tijekom stanke čekao se dolazak zastupnika Damira Bakića, što bi vladajućoj koaliciji Možemo–SDP omogućilo dovoljan broj ruku i bez oporbe.

Zastupnik Trpimir Goluža optužio je vodstvo Skupštine za manipulaciju. – Ovo što ste vi sad napravili nema nikakve veze s demokracijom. Zakasnili ste 20 minuta na nastavak sjednice s tendencioznom namjerom da omogućite stvaranje kvoruma. Ovo je dno demokracije koje se događa u ovoj instituciji – poručio je, dodajući da u takvom radu ne želi sudjelovati.

Predsjedavajući Mišić mu je odmah uzvratio: – Kolega Goluža, vi ste cijepljeni od istine. Stanka je bila do 16.55, sada je 17.08 i već smo započeli s radom – rekao je. Oporba je ranije najavila napuštanje sjednice ako se s dnevnog reda ne povuče točka o zakupu gotovo 3.700 četvornih metara poslovnog prostora u Banjavčićevoj ulici. HDZ-ov Mislav Herman upozorio je da Grad isti prostor uzima skuplje nego što je mogao. – To nije simbolična razlika, to je veliki novac – rekao je, procjenjujući da će Grad u pet godina platiti oko 300.000 eura više.

Kako njihov zahtjev nije prihvaćen, oporba je uoči glasanja napustila dvoranu, pokušavajući srušiti kvorum. Unatoč tome, vladajući su uspjeli osigurati kvorum te je odluka izglasana s 24 ruke. Riječ je o zakupu prostora za Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, koji bi nakon godina rada na više lokacija trebao biti objedinjen na jednoj adresi.