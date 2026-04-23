NEKAD JE BIO DUĆAN

FOTO Ovim objektom upravljaju Tržnice Zagreb. Caka je samo što se tu nikad nije odvijala djelatnost tržnica

Foto: Davor Puklavec/Pixsell
1/9
Autor
Hana Ivković Šimičić
23.04.2026.
u 20:00

Prostor je neoperativna imovina Zagrebačkog holdinga, a u posljednjih devet godina nije u najmu. Ondje se nikad nije odvijala komunalna djelatnost tržnica, napominju u komunalnom divu

Napušteni prostor u Ulici Stjepana Bencekovića na ulazu u Kajzericu propada već godinama, a stanari su ga počeli zvati i "gradskom sramotom". Riječ je o izvantržnom prostoru u vlasništvu Zagrebačkog holdinga. – Zar stvarno nikome ne smeta i svi smo se navikli na ovo? – pitala je jedna stanovnica u objavi na društvenim mrežama. Nekoć je ondje bio Konzum, dio stanovnika kvarta htio je da se prostor preuredi u knjižnicu, a mi smo Zagrebački holding pitali zašto propada i što kane napraviti s njim. 

– Prostor iz vašeg upita neoperativna je imovina Zagrebačkog holdinga kojom upravlja podružnica Tržnice Zagreb. S obzirom na to da se na samom prostoru nikada nije odvijala komunalna djelatnost tržnica te da u posljednjih 9 godina nije u najmu, sukladno akcijskom planu monetizacije neoperativne imovine Zagrebačkog holdinga, predviđen je za prodaju. Za te potrebe, u zadnje dvije godine pokrenute su aktivnosti izrade dokumentacije - energetski certifikat te procjembeni elaborat, a postupak je trenutačno na procjeniteljskom povjerenstvu. Za navedenu lokaciju postoji interes lokalne zajednice da se objekt stavi u funkciju za javne potrebe – kazali su nam. 

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Gradske skupštine
10
BURNO Na zagrebačkoj SKUPŠTINI

'Uletjeli ste u offside!' HDZ tvrdi da Zagreb preplaćuje ured za 300.000 eura i prijeti odlaskom sa sjednice

– Tražili smo da se ova točka makne i da se ide u transparentniji postupak, jer se isti prostor mogao dobiti jeftinije – poručio je. Herman je otvorio i pitanje procedure, tvrdeći da se Grad odlučio za direktnu pogodbu umjesto javnog natječaja. – Jednostavnije je direktno dogovoriti zakup nego raspisivati natječaj i birati najpovoljniju ponudu. Ali to onda ima svoju cijenu – rekao je

