FOTO Ovim objektom upravljaju Tržnice Zagreb. Caka je samo što se tu nikad nije odvijala djelatnost tržnica

Napušteni prostor u Ulici Stjepana Bencekovića na ulazu u Kajzericu propada već godinama, a stanari su ga počeli zvati i "gradskom sramotom". Riječ je o izvantržnom prostoru u vlasništvu Zagrebačkog holdinga. – Zar stvarno nikome ne smeta i svi smo se navikli na ovo? – pitala je jedna stanovnica u objavi na društvenim mrežama. Nekoć je ondje bio Konzum, dio stanovnika kvarta htio je da se prostor preuredi u knjižnicu, a mi smo Zagrebački holding pitali zašto propada i što kane napraviti s njim.

– Prostor iz vašeg upita neoperativna je imovina Zagrebačkog holdinga kojom upravlja podružnica Tržnice Zagreb. S obzirom na to da se na samom prostoru nikada nije odvijala komunalna djelatnost tržnica te da u posljednjih 9 godina nije u najmu, sukladno akcijskom planu monetizacije neoperativne imovine Zagrebačkog holdinga, predviđen je za prodaju. Za te potrebe, u zadnje dvije godine pokrenute su aktivnosti izrade dokumentacije - energetski certifikat te procjembeni elaborat, a postupak je trenutačno na procjeniteljskom povjerenstvu. Za navedenu lokaciju postoji interes lokalne zajednice da se objekt stavi u funkciju za javne potrebe – kazali su nam.