BURNO Na zagrebačkoj SKUPŠTINI

'Uletjeli ste u offside!' HDZ tvrdi da Zagreb preplaćuje ured za 300.000 eura i prijeti odlaskom sa sjednice

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Gradske skupštine
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
23.04.2026.
u 16:23

Plan Grada Zagreba da u zakup uzme gotovo 3.700 četvornih metara poslovnog prostora u Banjavčićevoj ulici izazvao je oštru raspravu u Skupštini, u kojoj je oporba posebno problematizirala cijenu i način na koji je prostor odabran. Dok iz gradske uprave tvrde da je riječ o nužnom potezu kako bi se nakon godina raspršenosti objedinio rad Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, iz oporbe poručuju – prostor je mogao biti znatno jeftiniji. Pročelnik Luka Juroš ponovio je kako Grad nema realnu mogućnost povratka u zgradu u Ilici 25, koja je oštećena u potresu i u državnom je vlasništvu.

– Već sedam godina djelujemo na više lokacija. To nije održivo ni za zaposlenike ni za građane. Ured koji pokriva stotine ustanova i korisnika mora biti na jednoj adresi – rekao je. Naglasio je kako je prije odabira provedena analiza tržišta te da je prostor u Banjavčićevoj odabran kao optimalan, i po lokaciji i po funkcionalnosti. – Cijena koju smo postigli nešto je niža od tržišne za usporedive prostore u centru – ustvrdio je.

No upravo tu tvrdnju najžešće osporava HDZ-ov zastupnik Mislav Herman, koji je u raspravi iznio detaljnu računicu i niz optužbi na račun gradske vlasti. – Naizgled ovdje ništa nije sporno. Nije sporno da Grad treba prostor i da je dobro da je sve na jednoj lokaciji. Ali sporno je što tvrdite da je cijena prihvatljiva. Tu ste uletjeli u offside – rekao je.

Tvrdi da je isti prostor ranije bio u postupku koji je vodila država, i to po nižoj cijeni. – Govorimo o identičnom prostoru. U tom postupku bile su ponude od 14,94 i 14,99 eura po kvadratu. Grad ga sada uzima za 16,36 eura. To nije “nešto”, to je konkretna razlika – poručio je. – To vam je oko euro i 30 po kvadratu više. Kad to pomnožite s gotovo 3.700 kvadrata, dolazite do oko 5.000 eura više mjesečno. Na godišnjoj razini to je 60.000 eura, a u pet godina oko 300.000 eura – rekao je. Naglasio je kako se ne radi o zanemarivom iznosu. – Dame i gospodo, to nije simbolična razlika. To je veliki novac – istaknuo je.

Posebno je problematizirao činjenicu da je Grad, kako tvrdi, “preoteo” prostor državi nudeći višu cijenu. – Privatnom vlasniku nemate što prigovoriti. On posluje po tržištu i uzet će veću ponudu. Ali pitanje je zašto Grad ulazi u takvu utakmicu i diže cijenu – rekao je. Dodao je kako je upravo zbog toga oporba tražila skidanje točke s dnevnog reda. – Tražili smo da se ova točka makne i da se ide u transparentniji postupak, jer se isti prostor mogao dobiti jeftinije – poručio je. Herman je otvorio i pitanje procedure, tvrdeći da se Grad odlučio za direktnu pogodbu umjesto javnog natječaja. – Jednostavnije je direktno dogovoriti zakup nego raspisivati natječaj i birati najpovoljniju ponudu. Ali to onda ima svoju cijenu – rekao je. HDZ-ov Župan je zaprijetio da će oproba napustiti sjednicu, i time srušiti kvorum, ako se ova točka ne povuče s dnevnog reda. Trenutačno je u tijeku pauza.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Želite prijaviti greške?

