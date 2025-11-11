Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima Grada? Tomašević: 'Sve ovisi kako će proći onaj 27. prosinca...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da će se današnjim zaključkom na sjednici Gradske skupštine zabraniti korištenje ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb, no da će se koncert Thompsona 27. prosinca održati jer je za to ranije potpisan ugovor. "Znači, koncert 27. prosinca ima ugovor, sklopljen je po tadašnjim uvjetima i nema nikakvih uvjeta vezano za te stvari kao što su ustaški pozdravi, ustaški simboli i slično i taj koncert će se održati", rekao je Tomašević u utorak na konferenciji za novinare u stanci sjednice zagrebačke Gradske skupštine.

Zaključak o kojem će danas na skupštinskoj sjednici glasati gradski zastupnici predložili su SDP i Možemo, a Tomašević je rekao da je to, prije svega, politički zaključak vladajuće većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i bavi se korištenjem prostora kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove te uvodi određena pravila u skladu s Ustavom, što se može i što se ne može. Tomašević je dodao da će odgovoriti na zahtjev Thompsonovog menadžmenta za održavanjem novog koncerta, no da tu neće tu biti nikakvog iznenađenja jer se koncert 28. prosinca neće održati.

"Hoće li biti nekih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad u sljedećoj godini, to ovisi o tome kako će proći koncert 27. prosinca koji će se održati jer je ugovor potpisan. Ja sam legalist i ugovora se držim", naglasio je Tomašević. Kada je riječ o sportskim događajima odnosno nogometnim utakmicama, oni su, rekao je, pokriveni pravilima UEFA-e i to je dobro poznato.

Na komentar premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da zaključak o zabrani korištenja ustaških simbola u gradskim prostorima nema pravnu težinu te komentar potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačić da da je taj zaključak protuzakonit, Tomašević je ironično rekao: "Super". Upitao je koji je pravni temelj bio kad je Grad Pula 2008. uskratio zahtjev Thompsonovom menadžmentu da Thompson održi koncert te podsjetio da je Thompsonov menadžment tužio Grad Pulu i pravomoćno izgubio 2012.

Poručio je da se u Gradu Zagrebu ne bave hoće li koncerta biti ili neće, nego onime što je protuustavno, a to je protuustavni, ustaški pozdrav "Za dom spremni", a ukoliko će njega biti, onda je to odluka Thompsona i njegovog menadžmenta. Ako netko smatra da je protupravno bilo što povezano za zaključak Gradske skupštine, ima pravne instrumente da to osporava, istaknuo je.

Podsjetio je da se na koncertu Thompsona na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića nije koristio ni jedan ustaški pozdrav niti simbol, te da su u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu, a da su se uoči koncerta u centru Zagreba pjevale ustaške pjesme pred policijom, koja je pak na njihovu kritiku rekla da je to problem Grada jer su - dozvolili koncert.

Nakon koncerta se u Hrvatskom saboru zastupnicima dozvoljavalo da pozdravljaju tim pozdravom, a prekršajni sud je presudio da čovjek koji je u kameru javne televizije izrekao taj pozdrav nije kažnjen, opravdavajući to euforijom koncerta, upozorio je. Tomašević je opovrgnuo navode zastupnice Marije Selak Raspudić da su zastupnici Možemo! bili na izložbi o Dejanu Medakoviću u Srpskom kulturnom centru.