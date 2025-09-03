Gradski zastupnik nazvao Tomaševića 'tjelohraniteljem korupcije': 'Kako da mu nakon ovoliko laži stanovnici Botinca povjeruju?'

U Botincu se, kako tvrde predstavnici Nezavisne liste Tomislava Jonjića - Jedino Hrvatska!, događa "jedan od najdrastičnijih slučajeva kršenja vlasničkih i ljudskih prava u Zagrebu“. Upravo tim riječima otvorena je konferencija za medije na kojoj je gradski zastupnik Tomislav Jelić najavio amandman kojim će na sjednici Gradske skupštine 11. rujna zatražiti brisanje sporne prometnice iz izmjena i dopuna GUP-a. Riječ je o svega 300 metara ceste zbog koje bi, upozoravaju, trebalo srušiti garažu lokalnog vatrogasnog društva koje bi tako ostalo bez prostora za vozila, a ujedno bi u potpunosti bila odsječena i opkoljena prometnicama parcela dječjeg vrtića. Nova trasa prelazila bi i preko legalno izgrađene obiteljske kuće, a ostalim bi stanovnicima presjekla parcele i vrtove tako da zemljište s obje strane postaje bezvrijedno. Štoviše, prometnica ne rješava nikakav kolaps jer tek spaja dvije postojeće ulice, pa bi gužve ionako nastajale na izlazu iz naselja.

Jelić je oštrim riječima prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića, kojega je nazvao "tjelohraniteljem korupcije“. Pritom je naveo kako je gradonačelnik u proteklih dana "iznio niz neistina“, od tvrdnje da u GUP-u nema novih prometnica, preko poricanja primitka peticije građana, do pozivanja na Zagrebačku nadbiskupiju, koja je, kako tvrde u stranci, u pisanom obliku opovrgnula da ima ikakve veze s predmetnim planom. – Tomašević sada kaže da tu cestu neće graditi, ali ju ne želi izbrisati iz GUP-a. Kako da mu nakon ovoliko laži stanovnici Botinca povjeruju? – kazao je Jelić. Prema njegovim riječima, jedini koji imaju interes za realizaciju prometnice su privatni investitori. – Nekome se ovdje pogoduje: donatorima, suradnicima, ljudima bliskim stranci... Drukčije se ovakvo ponašanje ne može objasniti – kazao je. Jedan od pogođenih vlasnika je profesor Ivan Jajčević, čije dvije čestice prometnica izravno zahvaća. – Oni će meni proći kroz sredinu mog voćnjaka. Bojim se da nam samo mažu oči i da će nam oteti naše, možda ne sad, ali za nekoliko godina – kaže Jajčević.