Traži se izvođač za CGO u Resniku, Tomašević: 'Stvaramo uvjete za zatvaranje Jakuševca'

Grad Zagreb i ZCGO objavili su danas na EOJN RH prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb) koje će trajati 20 dana, javljaju s Radićeva trga. CGO Zagreb najveći je projekt gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i obrađivat će oko 350.000 tona otpada godišnje. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu FIDIC Yellow Book ("projektiraj i izgradi"). Postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima i kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu te razine buke, objašnjavaju.

– Riječ je o najvažnijem projektu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj na koji se čekalo desetljećima. Njime konačno prelazimo s odlaganja na recikliranje i oporabu, stvaramo uvjete za zatvaranje odlagališta Jakuševec, a Grad oslobađamo od dugogodišnje ovisnosti o privatnim tvrtkama. Riječ je o modernom, zatvorenom postrojenju projektiranom po najvišim ekološkim standardima, koje štiti okoliš i zdravlje građana te vrijedne sirovine vraća u uporabu. To je dugoročan iskorak u infrastrukturi Grada Zagreba – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Procijenjena vrijednost je 155.000.000 eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Projekt je usklađen s Prostornim planom Zagreba te s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.–2028. Podsjetimo, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 30. siječnja 2026. rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat CGO Zagreb prihvatljiv za okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite i programa praćenja njegova stanja.

Rješenje je doneseno nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš, koji je uključio javnu raspravu u trajanju od 45 dana tijekom koje je razmotreno 79 podnesaka javnosti s ukupno 862 pojedinačna očitovanja. Također, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o prijenosu nadležnosti za vođenje postupka izdavanja lokacijske dozvole na gradsko upravno tijelo. Digitalni prijenos dokumentacije na Grad izvršen je 29. svibnja 2026. te je postupak ishođenja lokacijske dozvole u tijeku.