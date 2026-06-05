Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROJEKT VRIJEDAN 155 MILIJUNA EURA

Traži se izvođač za CGO u Resniku, Tomašević: 'Stvaramo uvjete za zatvaranje Jakuševca'

Grad Zagreb
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
05.06.2026.
u 12:20

Rješenje je doneseno nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš, koji je uključio javnu raspravu u trajanju od 45 dana tijekom koje je razmotreno 79 podnesaka javnosti s ukupno 862 pojedinačna očitovanja.

Grad Zagreb i ZCGO objavili su danas na EOJN RH prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb) koje će trajati 20 dana, javljaju s Radićeva trga. CGO Zagreb najveći je projekt gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i obrađivat će oko 350.000 tona otpada godišnje. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu FIDIC Yellow Book ("projektiraj i izgradi"). Postrojenje je projektirano kao zatvoreni sustav obrade otpada s biofiltrima i kontinuiranim praćenjem emisija u zrak i vodu te razine buke, objašnjavaju.

– Riječ je o najvažnijem projektu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj na koji se čekalo desetljećima. Njime konačno prelazimo s odlaganja na recikliranje i oporabu, stvaramo uvjete za zatvaranje odlagališta Jakuševec, a Grad oslobađamo od dugogodišnje ovisnosti o privatnim tvrtkama. Riječ je o modernom, zatvorenom postrojenju projektiranom po najvišim ekološkim standardima, koje štiti okoliš i zdravlje građana te vrijedne sirovine vraća u uporabu. To je dugoročan iskorak u infrastrukturi Grada Zagreba – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Procijenjena vrijednost je 155.000.000 eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Projekt je usklađen s Prostornim planom Zagreba te s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.–2028. Podsjetimo, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je 30. siječnja 2026. rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat CGO Zagreb prihvatljiv za okoliš, uz primjenu propisanih mjera zaštite i programa praćenja njegova stanja.

Rješenje je doneseno nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš, koji je uključio javnu raspravu u trajanju od 45 dana tijekom koje je razmotreno 79 podnesaka javnosti s ukupno 862 pojedinačna očitovanja. Također, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o prijenosu nadležnosti za vođenje postupka izdavanja lokacijske dozvole na gradsko upravno tijelo. Digitalni prijenos dokumentacije na Grad izvršen je 29. svibnja 2026. te je postupak ishođenja lokacijske dozvole u tijeku.
Dio Slavonske danas potpuno prazan! Pogledajte kakvo je stanje kod Vjesnika
Ključne riječi
Grad Zagreb CGO Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!