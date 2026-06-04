Prijetnje, šake, a onda i nalet automobilom! Kaotičan obiteljski sukob na parkingu šoping centra završio uhićenjima

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenih zbog više kaznenih djela počinjenih tijekom jednog incidenta koji se početkom tjedna dogodio na parkiralištu trgovačkog centra na Radničkoj cesti. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, pod istragom su se našli muškarci u dobi od 19, 24 i 41 godinu te jedan maloljetnik. Trojicu se sumnjiči za nasilničko ponašanje na štetu 21-godišnjaka, dok se 41-godišnjaka dodatno tereti i za prijetnje. Istodobno, 24-godišnjak je osumnjičen za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom.

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Prema policijskim navodima, sukob je izbio u ponedjeljak poslijepodne kada su se 41-godišnjak i njegov 21-godišnji član obitelji sastali kako bi pokušali riješiti ranije nesuglasice. No, umjesto razgovora, situacija je ubrzo eskalirala. Policija sumnja da je 41-godišnjak najprije verbalno prijetio 21-godišnjaku, a potom mu metalnim predmetom zaprijetio smrću, zbog čega je kod mladića izazvao strah za vlastiti život. U sukob se tada uključio i 24-godišnji član obitelji oštećenog koji je pokušao spriječiti daljnju eskalaciju.

Nedugo nakon toga na parkiralište su stigli 19-godišnjak i maloljetnik. Prema sumnjama istražitelja, 41-godišnjak je držao 21-godišnjaka dok su ga druga dvojica osumnjičenih udarala rukama po glavi i tijelu, čime su ga, navodi policija, doveli u ponižavajući položaj na javnom mjestu. Incident je kulminirao kada je 24-godišnjak sjeo u svoj Peugeot sisačkih registracijskih oznaka te prednjim dijelom vozila udario u bočnu stranu Forda zagrebačkih oznaka. Policija smatra da je to učinio s namjerom ugrožavanja života i zdravlja 19-godišnjaka i 37-godišnjakinje koji su se nalazili u Fordu. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv sve četvorice osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a potom su predani pritvorskom nadzorniku.