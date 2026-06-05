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Pokušao pobjeći, ali nisu odustali

Skupina napadača lovila mladića po Susedgradu pa ga pretukla tupim predmetom

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 12:30

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.

Policija traga za više nepoznatih osoba koje su u četvrtak navečer napale 25-godišnjaka u Susedgradu. Incident se dogodio oko 21.30 sati u Ulici Hrvatskih iseljenika. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, napadači su najprije verbalno napali mladića, nakon čega je on pokušao pobjeći. No, ubrzo su ga sustigli te ga fizički napali, udarajući ga tupim predmetom po glavi i tijelu. Ozlijeđenom 25-godišnjaku liječnička je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.

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