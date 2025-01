Građani u Zagrebu ogorčeni, više od 50 pisama završilo u napuštenoj kući: 'Ovo nije normalno, to je sveta stvar'

Na zagrebačkim Ravnicama jedan poštar izazvao je pravu zbrku. Zagrepčanka je u dvorištu napuštene kuće pronašla pošiljke adresirane na šest različitih osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji stanara, pisma su ipak stigla do svojih vlasnika. No, ovo nije prvi put da su građani morali preuzeti poštarov posao – sve se to dogodilo u posljednjih mjesec dana. Umjesto da završi na pravoj adresi, pošta je ostavljena ispred kuće u kojoj nitko ne živi. Prolaznica je pronašla pisma i putem Facebook stranice povezala se s vlasnicima.

"Nazvali smo gospođu koja je ostavila broj i rekla da slobodno dođemo po poštu," izjavio je predstavnik stanara Stipe Petrušić, za Dnevnik.hr, dodavši kako ovo nije izolirani incident. "Prije dva tjedna vidio sam na stranici Ravnice objavu o odbačenoj pošti u napuštenoj kući. Bilo je preko 50 pisama. Pokušali smo kontaktirati poštu, ali nismo uspjeli pronaći pravu osobu za prijavu problema," rekao je Petrušić.

I drugi susjedi morali su dijeliti poštu. "Primijetio sam poštu zabijenu u naša vrata, kao da je riječ o reklamama. Kad sam je pogledao, vidio sam da se radi o pismima. Razdijelio sam ih susjedima, ali pošta je privatna stvar, to nije šala," rekao je Zoran Božičević. Problemi su se pojavili nakon što je njihov redovni poštar otišao na bolovanje. Hrvatska pošta potvrdila je kako je zamjenski poštar pogriješio zbog nepoznavanja terena te je protiv njega pokrenut stegovni postupak.

"Pretpostavljam da mu nije lako jer možda slabije poznaje rimske brojeve ulica, pogotovo ako je mlađa osoba," dodao je Petrušić. Iz pošte napominju kako se radi o nenamjernoj pogrešci. Međutim, namjernih grešaka u prošlosti nije nedostajalo – neki poštari skrivali su pošiljke u stolovima, motorima, a u Varaždinu su paketi završavali u šumi. Na Ravnicama, ipak, nisu svi imali problema. "Moj poštar je u redu, samo nosi račune, ne i isplatnice" našalio se jedan od stanara. Ipak, stanari bi radije da im pošta stiže na pravu adresu – i da uz račune dođe i pokoja dobra vijest.

