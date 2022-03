Grad 'sređuje' vodovodne cijevi u Brezovici i Podsljemenu

Markuševečki Popovec, Šuškovići 37A i 61 D – na potezu od te tri ulice produžila bi se vodoopskrbna mreža u gradskoj četvrti Podsljeme, a trenutačno se za taj projekt vrijedan 2,7 milijuna kuna traži izvođač radova.

Zainteresirani se mogu javiti putem natječaja koji je Grad raspisao, a otvoren je do 15. ožujka. A traži se uz to i netko tko će za nešto više od milijun kuna proširiti i cjevovod u Odranskom Obrežu, odnosno u četvrti Brezovica. Točnije, na dijelu Dragonožečke ceste i kod Prilaza Rožićima. Javiti se može do 8. ožujka. Za spomenute dvije nadogradnje predviđeno je da će se priključiti na postojeće cijevi. Za 1,5 milijuna kuna rekonstruirat će se i stari vodovod u Ulici Gračanski Mihaljevac koji je potrebno zamijeniti novim zbog, kako stoji u dokumentaciji, starosti i dotrajalosti. Dužina dionice iznosi 550 metara, a taj je natječaj pak otvoren do 7. ožujka.