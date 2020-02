Grad je nakon devet godina ponovo zatražio lokacijsku za Jarunski most

U nekoj od ladica gradske vlasti njegova projekcija stoji od 2007. godine. Izradio ju je pokojni Jure Radić sa suradnicima, a njegov rad izabran je na javnom natječaju među deset pristiglih. Nebrojeno puta najavljivana je njegova gradnja, pa su Jarunski most Zagrepčani s vremenom prozvali fantomskim projektom, koji gradonačelnik Milan Bandić svako malo spomene kao jedan od svojih kapitalaca.

A sad je na tapetu došao ponovno, i to na posljednjoj sjednici Skupštine, kada je na aktualnom satu gradonačelnik rekao da je predan zahtjev za lokacijske dozvole za trasu prema njemu i novi most preko Save.

Tri dionice od Ilice do Save

– Tražili smo lokacijske dozvole za tri dionice na trasi produžene Vrapčanske ulice, koja bi povezivala Ilicu s Jadranskom avenijom, a koja uključuje i sam most. Prva dionica, duljine 1500 metara, podrazumijevala bi gradnju mosta, druga dionica išla bi od mosta do Horvaćanske ceste i bila bi duga oko 1300 metara, a treća od Horvaćanske do Zagrebačke ceste i uključivala bi nadvožnjak koji bi išao iznad Zagrebačke avenije – kaže Dinko Bilić, pročelnik Ureda za izgradnju grada.

Drugim riječima, koridor bi išao kao nastavak Petrovaradinske, a od Zagrebačke ceste preko Oranica pravac bi se spojio s Vrapčanskom. Za sve tri dionice, dodaje Bilić, izrađeni su i idejni projekti i prikupljeni su posebni uvjeti građenja, u izradi je i projektno-tehnička dokumentacija, a lokacijske dozvole očekuju potkraj travnja.

– Nakon izdavanja lokacijskih dozvola, bit će pokrenuta izrada parcelacijskih elaborata, a nakon njihove izrade i ovjere, projektno-tehnička dokumentacija za navedene dionice bit će dostavljena Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada na rješavanje imovinsko-pravnih poslova, što se očekuje potkraj ljeta ove godine – ističe pročelnik Ureda za izgradnju, dodajući da je u planu za ovu godinu izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Prvi je to na listi Bandićevih prioriteta već dulje vrijeme, a sad je, čuje se u Gradu, napokon došlo vrijeme da se realizira jer je rotor pri kraju. Time će se stanovnicima zapadnog dijela Zagreba omogućiti da ne idu na veliki kružni tok, već će se dio automobila preusmjeriti na most te time rasteretiti rotor.

– Ostalo je još nešto zemljišta na budućoj trasi koje moramo otkupiti, ali cijela priča je pri kraju – rekao je gradonačelnik.

Nije ovo prvi put da se izdaje lokacijska dozvola za Jarunski most – 40-ak milijuna eura vrijedan projekt aktualan je bio 2011., kad je ista dozvola prvi put izdana.

Radićev projekt predviđa i odvijanje prometa u tri traka u svakom smjeru, sredinom bi trebale prolaziti tračnice za metro ili laku gradsku željeznicu, a sa svake strane mosta predviđena je pješačka staza. Specifičnost je mosta izlomljeni šuplji pilon visine oko 80 metara.

Most nije kopija

Kad je izabran 2007. godine na natječaju, IGH-u se spočitavalo da je napravio kopiju španjolskog mosta Alamillo u Sevilli arhitekta Santiaga Calatrave, sagrađenog 1992., kada je Španjolska bila domaćin EXPO-a. No Jure Radić je tada tvrdio da Calatrava nije izravno utjecao na njegov rad.

– Naš je projekt statički logičniji. Dok je spomenuti Španjolac više arhitekt, mi smo više građevinari. Njemu je postulat oblik, pa i po cijenu statike, a kod nas je svaki element podređen nosivosti – rekao je autor mosta Jure Radić još 2007. godine kada je IGH pobijedio na natječaju.

