PREOKRET

Stručnjak tvrdi: Zagreb može graditi metro! Imamo dokaze već 20 godina, koštao bi kao žičara

Poznato je da je pokojni gradonačelnik Milan Bandić na sva zvona najavljivao kako će za njegove vlasti biti sagrađen metro. To se, međutim, nije ostvarilo, ali bi, prema Stanislavu Frančiškoviću-Bilinskom, doktoru prirodnih znanosti iz područja geologije i mineralogije te višem znanstvenom suradniku u Zavodu za istraživanje mora i okoliša na Institutu “Ruđer Bošković”, to svakako trebalo učiniti. Temu je ponovno otvorio ljetos, kad je na 15. danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji održao prezentaciju o zagrebačkom podzemlju kojoj je glavni cilj, objašnjava, bio pokazati kako ne stoje tvrdnje da je tlo pod metropolom trusno i krhko, odnosno kako nije bitno drukčije od onoga u sličnim gradovima koji odavno imaju metro. Zato se, dodaje, to pitanje treba opet pokrenuti, posebice u kontekstu rješavanja prometnih problema u Zagrebu.