Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA OBLJETNICA

FPZG proslavio 63. rođendan, čestitao i Milanović: 'Jedini je to ovakav studij u Hrvatskoj'

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/20
Autor
Hana Ivković Šimičić
07.11.2025.
u 15:50

Fakultet političkih znanosti važna je karika društva, rekao je rektor Stjepan Lakušić. Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić dobio je priznanje kao jedan od ugovorenih partnera fakulteta koji je u svoju redakciju na pohađanje studentske prakse primio najviše studenata

Fakultet političkih znanosti kroz protekla desetljeća iznjedrio je neke od naših ponajboljih politologa i novinara. Jedan je to od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj, a upravo je navršio pune šezdeset i tri godine od osnutka. To je svečano i obilježo u glavnoj dvorani FPZG-a, a događaju su nazočili predsjednik Zoran Milanović, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, izaslanik Vlade Hrvoje Metštrić, te drugi izaslanici državnog i gradskog vrha.

– Ovaj fakultet i dalje je važna karika sveučilišta i našeg društva, mjesto na kojem se istražuju i propitkuju društvene pojave. Naši su alumni prisutni u svim segmentima društva – kazao je rektor Lakušić. Koliko je fakultet, posebno njegov politološki studij, važan, istaknuo je i predsjednik Milanović. – Jedini je to ovakav studij u Hrvatskoj. Fakultet političkih znanosti treba razvijati metode, kategorijalni aparat, stručnost, znatiželju i skepsu, a ne ideologiju – rekao je.

Kao i svake godine, na proslavi su dodijeljena priznanja najboljim studentima i studenticama na pojedinim godinama fakulteta, a glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić dobio je priznanje kao jedan od ugovorenih partnera fakulteta koji je u svoju redakciju na pohađanje studentske prakse primio najviše studenata. Doktorice znanosti Stela Lechpammer, Marjeta Šinko i Petra Kovačević također su dobile priznanje zbog organizacije programa studentske prakse, a dugogodišnji suradnik fakulteta Dejan Oblak priznanje je dobio zbog višegodišnje predanosti u organizaciji Smotre sveučilišta. 

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti
07.11.2025., Zagreb - Predsjednik Republike sudjelovao je na svecanoj sjednici Fakulteta politickih znanosti povodom obiljezavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta politickih znanosti Sveucilista u Zagrebu . Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

 Posebna priznanja dodijeljena su Brankici Ledinski i Juri Šebalju za autorski rad na scenariju i realizaciji promotivnog videa povodom otvorenja obnovljene zgrade Fakulteta, a priznanja su otišla i Martini Podboj i Sunčici Šoljan za angažman u vođenju službenih profila Fakulteta na društvenim mrežama

– Ovaj fakultet i danas je središte obrazovana, jedna od najbitnijih institucija u ovom dijelu Europe, poznat po istraživanjima komunikacijskih stručnjaka – kazao je Hrvoje Meštrić. Pročelnik Ureda za obrazovanje Luka Juroš također je čestitao fakultetu rođendan. – FPZG je iznimno važan, mnogo znači za intelektualnu budućnost u razmišljanju u Hrvatskoj – kazao je. 

Ključne riječi
Zagreb dan fakulteta rođendan FPZG

Komentara 5

Pogledaj Sve
LU
lustris45
16:02 07.11.2025.

Taj fakultet, kao fuilozofski ... vode ostaci jugo komunjara, što se najbolje vidi tko su predavači.

GA
Gavilar
15:59 07.11.2025.

Tvornica niškoristi

CA
cavecanem
16:45 07.11.2025.

Fali keramičara

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja