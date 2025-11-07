FPZG proslavio 63. rođendan, čestitao i Milanović: 'Jedini je to ovakav studij u Hrvatskoj'

Fakultet političkih znanosti kroz protekla desetljeća iznjedrio je neke od naših ponajboljih politologa i novinara. Jedan je to od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj, a upravo je navršio pune šezdeset i tri godine od osnutka. To je svečano i obilježo u glavnoj dvorani FPZG-a, a događaju su nazočili predsjednik Zoran Milanović, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, izaslanik Vlade Hrvoje Metštrić, te drugi izaslanici državnog i gradskog vrha.

– Ovaj fakultet i dalje je važna karika sveučilišta i našeg društva, mjesto na kojem se istražuju i propitkuju društvene pojave. Naši su alumni prisutni u svim segmentima društva – kazao je rektor Lakušić. Koliko je fakultet, posebno njegov politološki studij, važan, istaknuo je i predsjednik Milanović. – Jedini je to ovakav studij u Hrvatskoj. Fakultet političkih znanosti treba razvijati metode, kategorijalni aparat, stručnost, znatiželju i skepsu, a ne ideologiju – rekao je.

Kao i svake godine, na proslavi su dodijeljena priznanja najboljim studentima i studenticama na pojedinim godinama fakulteta, a glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić dobio je priznanje kao jedan od ugovorenih partnera fakulteta koji je u svoju redakciju na pohađanje studentske prakse primio najviše studenata. Doktorice znanosti Stela Lechpammer, Marjeta Šinko i Petra Kovačević također su dobile priznanje zbog organizacije programa studentske prakse, a dugogodišnji suradnik fakulteta Dejan Oblak priznanje je dobio zbog višegodišnje predanosti u organizaciji Smotre sveučilišta.

07.11.2025., Zagreb - Predsjednik Republike sudjelovao je na svecanoj sjednici Fakulteta politickih znanosti povodom obiljezavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta politickih znanosti Sveucilista u Zagrebu . Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Posebna priznanja dodijeljena su Brankici Ledinski i Juri Šebalju za autorski rad na scenariju i realizaciji promotivnog videa povodom otvorenja obnovljene zgrade Fakulteta, a priznanja su otišla i Martini Podboj i Sunčici Šoljan za angažman u vođenju službenih profila Fakulteta na društvenim mrežama

– Ovaj fakultet i danas je središte obrazovana, jedna od najbitnijih institucija u ovom dijelu Europe, poznat po istraživanjima komunikacijskih stručnjaka – kazao je Hrvoje Meštrić. Pročelnik Ureda za obrazovanje Luka Juroš također je čestitao fakultetu rođendan. – FPZG je iznimno važan, mnogo znači za intelektualnu budućnost u razmišljanju u Hrvatskoj – kazao je.