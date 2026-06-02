Mali istraživači, prijavite se: Divlje ljeto i ove godine održava se u zagrebačkom ZOO-u

Tijekom ljetnih školskih praznika i ove se godine u Zoološkom vrtu Grada Zagreba održava Divlje ljeto, javljaju u ZOO-u. Riječ je o edukativnom programu koji djecu potiče na razvoj istraživačkog duha te im razotkriva kako Zoološki vrt doprinosi očuvanju divljih vrsta.

Školarce, poručuju, očekuje mnoštvo zanimljivih aktivnosti. Brusit će vještine orijentacije u prostoru, okušati se u spašavanju plišanca koji predstavlja ozlijeđenu životinju, te doznati što veterinari i veterinarski tehničari rade u Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Edukatori će im, pak, predstaviti projekte očuvanja riječne kornjače i oprašivača u kojima Zoološki vrt trenutačno sudjeluje. Kako bi učenje o toj temi bilo što uzbudljivije, mališani će zakoračiti u uloge novinara i istraživača.

Mali će prirodoslovci učiti i o zaštiti ptica. Obavljajući korisne zadatke doznat će što se sve radi za bijele rode u sklopu projekta SOS Stork te kakve savjete za sprječavanje kolizija ptica sa staklenim površinama daje projekt Siguran let. – U zoološkim vrtovima danas se velika pozornost pridaje uzgoju ugroženih vrsta životinja. Time se stvara rezervna populacija životinja izvan divljine. Polaznici Divljeg ljeta moći će doznati koje su vrste u Zagrebu uključene u Europski uzgojni program (EEP) te što sve životinjama treba za kvalitetan život, odnosno razmnožavanje.

Naučit će i kako se djelatnici Zoološkog vrta brinu o dobrobiti životinja. Program traje pet dana. Održava se radnim danom od 8 do 16 sati. Prvi program kreće u ponedjeljak, 15. lipnja, a posljednji završava u petak 4. rujna 2026. godine. Zbog velikog interesa građana od ovog se ljeta u jednom tjednu istodobno održavaju dva programa, odnosno djeca se upisuju u dvije skupine. – poručuju u Zoološkom vrtu.

Svaku skupinu vode dva edukatora. U skupini može biti između 8 i 24 djece. Program je namijenjen djeci od završenog 1. do završenog 6. razreda, a polaznicima su tijekom programa osigurani svi potrebni materijali, pribor, ručak i piće. Upisi u Divlje ljeto su u tijeku, a obrazac za prijavu i dodatne informacije nalaze se na internetskoj stranici Zoološkog vrta.

