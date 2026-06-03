U Zagreb stiže još rabljenih autobusa! ZET ih želi 15, ovo su cijene i uvjeti za kupnju

Ne "igra" samo novo, može i polovno. Taktika je to glede nabave vozila javnog prijevoza kojom se posljednjih godina vode u zagrebačkoj gradskoj upravi, a osim rabljenih tramvaja, stizali su i autobusi. Sad se očekuje nova "tranša" polovnih autobusa, a Grad upravo priprema četiri milijuna vrijedan natječaj za njihovu nabavku.

– Predmet nabave su rabljeni zglobni gradski niskopodni autobusi za javni redovni linijski promet u gradu Zagrebu i okolici. Naručitelj je zbog istrošenosti, starosti i velikog broja prijeđenih kilometara, te neisplativosti daljnjeg održavanja isključio iz javnog gradskog prometa veći broj autobusa. Kao pružatelj usluge javnog gradskog prijevoza naručitelj je obvezan osigurati redovitost i sigurnost linijskog javnog prijevoza putnika u gradu Zagrebu, te u tu svrhu treba raspolagati dovoljnim brojem autobusa.

Do isporuke novih električnih autobusa, koja će prema sklopljenim ugovorima uslijediti u listopadu 2026. godine, naručitelj namjerava nabaviti i 15 rabljenih zglobnih autobusa za gradski prijevoz putnika na pogon dieselskim gorivom. Ponuđeni autobusi trebaju biti usklađeni sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU.

U dokumentaciji se detaljizira i da svi ponuđeni autobusi moraju biti od istog proizvođača, te da mogu biti različitih godina proizvodnje i različitog modela/tipa, s tim da godina proizvodnje može biti najkasnije 2016. godina. Predviđa se da će se s autobusima koji su predmet ove nabave godišnje prijeći do 90.000 kilometara. Vozila ne smiju imati više od 550.000 prijeđenih kilometara, s minimalno 35 mjesta za sjedenje i 100 mjesta za stajanje.