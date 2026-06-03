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VOZNI PARK JE DOTRAJAO

U Zagreb stiže još rabljenih autobusa! ZET ih želi 15, ovo su cijene i uvjeti za kupnju

Zagreb: Na liniji 234 vozi rabljeni autobus iz Beča
Foto: Patricija Flikac/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
03.06.2026.
u 07:00

Predviđa se da će se s autobusima koji su predmet ove nabave godišnje prijeći do 90.000 kilometara. Vozila ne smiju imati više od 550.000 prijeđenih kilometara, s minimalno 35 mjesta za sjedenje i 100 mjesta za stajanje.

Ne "igra" samo novo, može i polovno. Taktika je to glede nabave vozila javnog prijevoza kojom se posljednjih godina vode u zagrebačkoj gradskoj upravi, a osim rabljenih tramvaja, stizali su i autobusi. Sad se očekuje nova "tranša" polovnih autobusa, a Grad upravo priprema četiri milijuna vrijedan natječaj za njihovu nabavku. 

– Predmet nabave su rabljeni zglobni gradski niskopodni autobusi za javni redovni linijski promet u gradu Zagrebu i okolici. Naručitelj je zbog istrošenosti, starosti i velikog broja prijeđenih kilometara, te neisplativosti daljnjeg održavanja isključio iz javnog gradskog prometa veći broj autobusa. Kao pružatelj usluge javnog gradskog prijevoza naručitelj je obvezan osigurati redovitost i sigurnost linijskog javnog prijevoza putnika u gradu Zagrebu, te u tu svrhu  treba raspolagati dovoljnim brojem autobusa.

Do isporuke novih električnih autobusa, koja će prema sklopljenim ugovorima uslijediti u listopadu 2026. godine, naručitelj  namjerava nabaviti i 15 rabljenih zglobnih autobusa za gradski prijevoz putnika na pogon dieselskim gorivom. Ponuđeni autobusi  trebaju biti usklađeni sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU. 

U dokumentaciji se detaljizira i da svi ponuđeni autobusi moraju biti od istog proizvođača, te da mogu biti različitih godina proizvodnje i različitog modela/tipa, s tim da godina proizvodnje može biti najkasnije 2016. godina. Predviđa se da će se s autobusima koji su predmet ove nabave godišnje prijeći do 90.000 kilometara. Vozila ne smiju imati više od 550.000 prijeđenih kilometara, s minimalno 35 mjesta za sjedenje i 100 mjesta za stajanje. 

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Zagreb: Na liniji 234 vozi rabljeni autobus iz Beča
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Ključne riječi
natječaj ZET rabljeno autobusi

Komentara 6

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
08:22 03.06.2026.

Novi tramvaji stari dvadeset godina i novi busevi stari deset godina,napredak je ocit.

PR
Predaror
07:44 03.06.2026.

Znaći uz ogroman buđet grada Zagreba , polovni autobusi. A raznim sektaškim udrugama , ala Domino...itd..itd..milijuni eura odlaze. Gradonaćelnik Tomašević guli građane Zagreba i za to dobivaju polovne sutobuse ili ništa. A sektaškim udrugama med i euri.Katastrofa.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
07:37 03.06.2026.

Pravi novac se mora izvlačiti preko nevladinih udruga. A narodu, sažvakano.

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