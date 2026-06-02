Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Poslušaj
Zagreb Classic 2026.

Zagreb će 15 dana živjeti uz klasičnu glazbu: Predstavljen bogat program festivala

Foto: Samir Cerić Kovačević
1/4
VL
Autor
Promo
02.06.2026.
u 16:03

U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), Grada Zagreba i partnera, od 19. lipnja do 3. srpnja, na Trgu kralja Tomislava održat će se festival Zagreb Classic 2026., na kojem će publika moći besplatno uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe na otvorenom. 

Ovogodišnje izdanje festivala otvara se u petak, 19. lipnja u 21:00 sat, uz izravan prijenos na HRT-u. Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johanna Sebastiana Bacha. Koncertom pod nazivom Bahrami plays Bach ravnat će dirigent Dawid Runtz.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld ovom prilikom je izjavila: „S veseljem pozivam sve naše sugrađane i posjetitelje da nam se pridruže na festivalu Zagreb Classic, koji i ove godine donosi izniman open-air program s vrhunskim umjetnicima iz Hrvatske i svijeta. Posebno bih istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u čak dva koncerta. Po prvi put u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Playtoy Orchestra iz Italije, dok će se iste večeri na Trgu kralja Tomislava održati koncert Bach is in the Air uz nastup dvojice iznimnih pijanista - Ramina Bahramija i Danila Ree. Tijekom devet festivalskih večeri publici će se predstaviti i drugi vrhunski svjetski solisti - pijanistica Polina Osetinskaya, ambasador harmonike Richard Galliano, violinistica Liya Petrova, trubačka diva Matilda Lloyd, kao i američke operne zvijezde Erin Morley i Lawrence Brownlee, potvrđujući Zagreb Classic kao jedno od najvažnijih glazbenih događanja na otvorenom u ovom dijelu Europe.“.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja – od velikih simfonijskih djela i opernih gala večeri do mjuzikla, jazza i tanga. Na festivalskoj pozornici nastupit će i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Orkestar i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija.

Svi koncertni programi počinju u 21:00 sat, dok dječji program na Zrinjevcu započinje u 19:00 sati. Cjelokupni program dostupan je na: www.infozagreb.hr/zagreb-classic , kao i u programskim knjižicama u Centrima za posjetitelje TZGZ-a. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, koncerti se, sukladno mogućnostima, prebacuju na drugi dan ili otkazuju.

Zagreb Classic 2026.

Ključne riječi
TZGZ Zagreb Classic

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-05/most1.png
4
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Trasa je spremna, ali bez ovoga nema gradnje Jarunskog mosta! Tomašević otkrio gdje je zapelo

Osvrnuo se i na nezadovoljstvo dijela vlasnika zemljišta visinom ponuđenih naknada. – Grad ne može proizvoljno određivati cijene. Službenici mogu ponuditi samo iznose koje im zakon dopušta. Ako vlasnici smatraju da to nije dovoljno, za to postoje sudski postupci. To je vrlo strogo regulirana procedura i nije predmet pregovora između Grada i vlasnika – istaknuo je Tomašević.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!