Zagreb će 15 dana živjeti uz klasičnu glazbu: Predstavljen bogat program festivala

U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), Grada Zagreba i partnera, od 19. lipnja do 3. srpnja, na Trgu kralja Tomislava održat će se festival Zagreb Classic 2026., na kojem će publika moći besplatno uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe na otvorenom.

Ovogodišnje izdanje festivala otvara se u petak, 19. lipnja u 21:00 sat, uz izravan prijenos na HRT-u. Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johanna Sebastiana Bacha. Koncertom pod nazivom Bahrami plays Bach ravnat će dirigent Dawid Runtz.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld ovom prilikom je izjavila: „S veseljem pozivam sve naše sugrađane i posjetitelje da nam se pridruže na festivalu Zagreb Classic, koji i ove godine donosi izniman open-air program s vrhunskim umjetnicima iz Hrvatske i svijeta. Posebno bih istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe, 21. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u čak dva koncerta. Po prvi put u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Playtoy Orchestra iz Italije, dok će se iste večeri na Trgu kralja Tomislava održati koncert Bach is in the Air uz nastup dvojice iznimnih pijanista - Ramina Bahramija i Danila Ree. Tijekom devet festivalskih večeri publici će se predstaviti i drugi vrhunski svjetski solisti - pijanistica Polina Osetinskaya, ambasador harmonike Richard Galliano, violinistica Liya Petrova, trubačka diva Matilda Lloyd, kao i američke operne zvijezde Erin Morley i Lawrence Brownlee, potvrđujući Zagreb Classic kao jedno od najvažnijih glazbenih događanja na otvorenom u ovom dijelu Europe.“.

Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja – od velikih simfonijskih djela i opernih gala večeri do mjuzikla, jazza i tanga. Na festivalskoj pozornici nastupit će i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Orkestar i Zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija.