Do 44. Večernjakove biciklijade još je 10 dana! Ovo je program, prijavite se

Još nas samo deset dana dijeli od 44. Večernjakove biciklijade, jedne od najdugovječnijih i najomiljenijih rekreativnih manifestacija u Hrvatskoj koja već desetljećima okuplja tisuće ljubitelja biciklizma, aktivnog života i druženja na otvorenom. Ovogodišnje izdanje održava se 13. lipnja, a sudionike očekuje dan ispunjen rekreacijom, glazbom, zabavom i brojnim sadržajima za sve generacije. O kupljanje počinje već od 8 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana. Tada će sudionici preuzimati startne brojeve i majice, a bit će uručeni i Nakamura by Intersport bicikli osvojeni u nagradnom natječaju. Za dobro raspoloženje prije starta pobrinut će se i di-go koji će svim sudionicima dijeliti krafne kako bi lakše krenuli na 20 kilometara dugu rutu prema Samoboru.

Točno u 10 sati kolona biciklista krenut će prema Sportsko-rekreacijskom centru Vugrinščak. Na čelu kolone bit će potpuno električni Hyundai Inster, dok će Hyundai i ove godine kao dugogodišnji partner biciklijade brinuti o sigurnosti sudionika na cijeloj ruti. Na cilju će pripremiti svoju lounge zonu za odmor te interaktivni kviz o prometnoj sigurnosti uz prigodne nagrade.Dolazak prvih biciklista očekuje se između 11 i 12 sati, kada počinje bogat cjelodnevni program. Uz DJ-a i Renatu Sopek, sudionike će dočekati gastro kutak te brojni sportski, zabavni i edukativni sadržaji. Di-go će na Vugrinščaku imati svoj corner sa zabavnim aktivnostima, dok ljubitelje sporta očekuju natjecanja inspirirana nogometom, uključujući ljudski nogomet i igre preciznosti. Najmlađi će moći uživati u dječjem kutku s napuhancima, a ljubitelji biciklizma okušati se na poligonu organiziranom u suradnji s Biciklističkim klubom Krpelji, dok će kreativce privući Paint & Wine radionica.

Program donosi i niz sportsko-edukativnih sadržaja među kojima se ističe prometna radionica Večernjakove novinarke namijenjena najmlađima. Poseban naglasak stavljen je i na zdravlje sudionika pa će Hrvatska liga za hipertenziju kroz akciju "Lov na tihog ubojicu“ provoditi besplatna mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i glukoze te analizu sastava tijela.Na događaju će se predstaviti i brojne organizacije. Među njima je World Wide Fund for Nature (WWF), jedna od najvećih svjetskih organizacija za zaštitu prirode koja djeluje u više od stotinu zemalja i već desetljećima radi na očuvanju prirode i okoliša. Sudjelovat će i samoborska Udruga Budi dobro koja pruža podršku osobama oboljelima od raka, promiče zdrave životne navike i provodi programe rehabilitacije nakon liječenja. Posjetitelji će moći upoznati njihov rad te ih podržati donacijama. Vrhunac programa slijedi od podneva kada na pozornicu stiže popularni šibenski bend BluVinil koji će oni biti zaduženi za odličnu atmosferu nakon vožnje. Koncert traje do 14 sati, nakon čega se zabavni, sportski i edukativni sadržaji nastavljaju sve do 18 sati. Svi koji žele pedalirati od Zagreba do Samobora još se stignu prijaviti putem stranice biciklijada.hr.