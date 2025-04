FOTO, VIDEO Cvjetni trg ispunile rukotvorine proizvođača suvenira: Pisanice su ukrašene licitarskim srcima, a na torbama piše 'Kaj?'

Drvene pisanice ukrašene zagrebačkim simbolima poput šestinskog kišobrana i licitarskog srca, nakit izrađen fuzijom stakla, zdjele od fosilnog hrasta te šarene keramičke šalice s proljetnim, ali i uskrsnim motivima. To je tek mali dio ponude rukotvorina kojima se ovih dana možete počastiti na Cvjetnom trgu, na koji se smjestio Proljetni sajam zagrebačkih proizvođača suvenira. Prva je to u nizu ovogodišnjih manifestacija sekcije gradskog Udruženja obrtnika, a spoj majstorskog znanja i umjetničkog pristupa do jeseni će predstaviti još tri puta.

Sajam koji možete posjetiti do subote okupio je 13 izlagača, a među njima je i Irena Poje, koja se već više od desetljeća bavi fuzijom stakla. Proces je to spajanja dva ili više komada stakla na visokoj temperaturi u jedan homogeni komad, a na njezinu štandu možete pronaći brojne varijacije, poput nakita, vaza, suvenira s uskrsnim motivima te slika s proljetnim, ali i vjerskim elementima.

– Najbolje se prodaje nakit jer je takoreći za svakodnevnu upotrebu, a kupcima zapne za oko jer je sve šareno. Inspiraciju najčešće pronalazim u prirodi i bojama koje se ondje mogu naći, a volim i apstrakciju – ističe. Svaku svoju umjetninu, dodaje, izradila je sama, a pećnica u kojoj temperatura doseže i do 900 stupnjeva jedina joj je "pomagačica".

– Staklo je medij koji je krut, ali pod visokim temperaturama postaje mekan i savitljiv pa se od njega svašta može izraditi, a ako nešto i ne ispadne od prve onako kako sam zamislila, može se i reciklirati, odnosno ponovno rastopiti pa sve ispočetka – govori umjetnica koja u sklopu svog atelijera u Brezovici također organizira tečajeve i radionice. Njezinu ćete ogrlicu platiti 25 eura, koliko stoji i vaza, naušnice su deset manje, a nudi i privjeske s uskrsnim motivima poput zečeka, piceka i pisanica, kojima se cijena kreće od tri do sedam eura.

Majka i kći Irena i Iva Gladović iz obrta Angel majstorice su pak u kreiranju torbi od prirodnih materijala rađenih na tkalačkom stanu, a za neke komade koriste i tehniku slikanja na svili. Počastiti se na njihovu štandu možete novčanicima po pet eura i velikim torbama s motivima metropole poput šestinskog kišobrana koje stoje 20, a u priču su ubacile i malo "zagrebačkog slenga" pa nude i verzije s natpisima poput "Kaj?" i "Furt nekam landram". Ususret Uskrsu u ponudu su uvrstile i nadstolnjake te pokrivala za blagdanske košarice s motivima srca i zečeva, a komad ćete platiti osam eura.

Osvježavajućim mirisima na svoj štand privlači pak Saša Kmetović, koja se već više od deset godina bavi ručnom izradom sapuna hladnim postupkom, pri čemu koristi biljna i eterična ulja, maslace, lužinu i prirodne boje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mogu se dodavati, primjerice, gline, mak, kava, a nedavno sam izradila i sapune od piva i vina. Izrađujem i po narudžbi, za proslave, vjenčanja i slično, a najprodavaniji su sapuni s motivima čipke i, dakako, natpisom "I love Zagreb", koje najviše traže turisti, ali nađe se i koji domaći kupac – kaže. Odlučite li se za veliki sapun, izdvojit ćete šest eura, mali stoji četiri, oni s natpisom su pet, a novitet u ponudi su označivači knjiga s ispisanim zagrebačkim poštapalicama poput "Kam je nestal miščafl?", koje prodaje po dva.

Mjed, srebro, bakar i aluminij materijali su kojima se u izradi nakita najčešće služi Antica Tomić, vlasnica obrta Ata4art. Tim se poslom, ističe, bavi već gotovo dva desetljeća, no obrt je otvorila prije sedam godina. Naušnice, ogrlice i narukvice, govori, stvara od svega što joj dođe pod ruku, osim od zlata, jer nema položen zlatarski ispit, no završila je školu za metale. – Jako je zahtjevna izrada u kojoj se koriste i kiseline i vatra, pili se i brusi, pa sam morala upisati školu u kojoj vam pokažu tehniku, a onda dalje razvijate svoj dizajn – kaže. Za njezine ćete naušnice morati izdvojiti od 35 do 50 eura, ovisno o veličini, prstenje je od 50 do 60, a bavi se i izradom nakita od kože, poput ogrlica, koje prodaje po 35 eura. Rukotvorine predstavlja na dva štanda, a nudi i keramičke šalice i torbe s iscrtanim pčelicama i bubamarama te drvene pisanice s motivima licitara.

– Kći koja je završila školu primijenjene umjetnosti i dizajna brine se za ilustracije, a suprug radi sitotisak – objašnjava Antica Tomić, koja je za pojedine komade osmislila i tekst. Tako na torbi s pčelicom stoji natpis "Samo zujim", a stoji 25 eura. Šalicama se cijena kreće od 15 do 25 eura, drvene pisanice su sedam, a u ponudi je i akcija "5+1 gratis".

Tradiciju obrade drva, točnije fosilnog hrasta koji se vadi iz vode, već desetljećima njeguje Kornelija Franjić, koja na sajmu predstavlja drvene zdjele premazane raznim uljima, poput maslinova i ekološkog, kako bi se, kaže, u njima mogla posluživati hrana. Drvo, dodaje, obrađuje raznim alatima poput pila i cirkulara, ali najviše vlastitim rukama, a cijene se kreću od 20 do 60 eura, ovisno o veličini.