Olujni vjetar paralizirao i javni prijevoz, ZET javio kuda ne voze busevi i tramvaji

Zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane na prometnice, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu, javljaju iz ZET-a. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa, dodli su.

Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129, 127 i 139. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju, pak, obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke.

Linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani. Linije 1 i 13 ne prometuju. Linije 4, 11 i 12 zbog pada ograde u Vlaškoj prometuju u smjeru istoka obilazno Ul. Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Kvaternikovog trga. Nadalje, zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava.

Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Zbog pada grane na mrežu gornjeg voda na Vukovarskoj kod Heinzelove, linija 2 prometuje do Sopota, a linija 3 s Ljubljanice prometuje redovito do Držićeve te nastavlja na Autobusni kolodvor, Glavni kolodvor te natrag na Ljubljanicu.

Zbog pada grane na naponsku mrežu kod Zapadnog kolodvora, linija 2 prometuje do Ulice R. Austrije redovito, skreće desno na Ilicu, nastavlja Trgom bana J. Jelačića, Ul. Franje Račkoga, Ul. kneza Mislava, Autobusni kolodvor do Sopota. Linije 6 i 11 prometuju od Austrijske Jukićevom - Gl. kolodvor - dalje na svoje trase. Linija 11 do Maksimira, a linija 6 do Savskog gaja. Žičara danas neće prometovati, izvijestili su iz ZET-a.