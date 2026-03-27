UŽIVO
Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
IZVANREDNO STANJE

Olujni vjetar paralizirao i javni prijevoz, ZET javio kuda ne voze busevi i tramvaji

Oštećeni tramvajski vodovi, nema prometa između Maksimira i Dubrave
27.03.2026.
u 09:09

Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi.

Zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane na prometnice, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu, javljaju iz ZET-a. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa, dodli su.

Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129, 127 i 139. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju, pak, obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke.

Linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani. Linije 1 i 13 ne prometuju. Linije 4, 11 i 12 zbog pada ograde u Vlaškoj prometuju u smjeru istoka obilazno Ul. Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Kvaternikovog trga. Nadalje, zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava.

Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Zbog pada grane na mrežu gornjeg voda na Vukovarskoj kod Heinzelove, linija 2 prometuje do Sopota, a linija 3 s Ljubljanice prometuje redovito do Držićeve te nastavlja na Autobusni kolodvor, Glavni kolodvor te natrag na Ljubljanicu.

Zbog pada grane na naponsku mrežu kod Zapadnog kolodvora, linija 2 prometuje do Ulice R. Austrije redovito, skreće desno na Ilicu, nastavlja Trgom bana J. Jelačića, Ul. Franje Račkoga, Ul. kneza Mislava, Autobusni kolodvor do Sopota. Linije 6 i 11 prometuju od Austrijske Jukićevom - Gl. kolodvor - dalje na svoje trase. Linija 11 do Maksimira, a linija 6 do Savskog gaja. Žičara danas neće prometovati, izvijestili su iz ZET-a.
FOTO Prometni kolaps u Zagrebu, oštećeni tramvajski vodovi, otkazana nastava, Tomašević će se obratiti građanima
Oštećeni tramvajski vodovi, nema prometa između Maksimira i Dubrave
1/33
nevrijeme ZET Zagreb

Zagreb: Zbog sajma knjiga nastaju velike gužve u prometu
OVAJ PUT NISU GUŽVE U FOKUSU

Zagrepčani u prometu: Truba svira, WhatsApp se tipka, a živci pucaju na sve strane

Osvrnuo se i na konkretnu situaciju na Velesajmu. "Vozim se Avenijom prema Areni, lik ulijeće na Aveniju s parkinga Velesajma barem 70 km/h, svjetla ugašena, skoro nas je trojicu pokupio na semaforu, i još je skočio na trubu jer se cijeli promet treba zaustaviti da se njegovo visočanstvo ubaci na glavnu cestu s parkinga. Tko je tu lud? Ne znam, jesam li ja problem i jednostavno trebam prihvatiti takav način vožnje?", upitao je.

Učitaj još

