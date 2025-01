FOTO Trgovine u Zagrebu skoro prazne, parkirališta pusta, u dućanima tek pokoji kupac: 'Podržavam bojkot, država je u rasulu'

Prazne trgovine, parkirališta ispred trgovačkih lanaca i shopping centara - slika je bojkota koji je ovog petka u Hrvatskoj krenuo zbog visokih cijena. U jutarnjim satima tek se pokojeg kupca moglo vidjeti kako pregledava police trgovina, dok je većina bila ustrajna i rekla da ovog petka kupovine nema. Kako će bojkot građana izgledati do kraja dana i hoće li se trgovine napuniti do kraja dana, ostaje vidjeti.

Među građanima koji su podržali bojkot bio je i Zagrepčanin Željko kojeg smo zatekli ispred jednog poznatog trgovačkog lanca na Knežiji u kojoj je uglavnom uvijek pun, no ne i ovog petka. Pomislili smo kako Željko zasigurno zaputio u trgovinu, no on nas je razuvjerio.

- Podržavam bojkot, ne planiram ući niti u jednu trgovinu danas. Vlast treba srušiti. I ne zato što osobno imam nešto protiv Plenkovića ili HDZ-a nego zato što je objektivno u državi rasulo - žustro je odgovorio Željko. U trgovini u kojoj se broj kupaca mogao nabrojati na prste smo pak sreli Mladena kojem je, kazao nam je, današnji dan kao i svaki drugi.

- Trebaju mi friške namirnice. Jučer sam isto bio tu, bio je mravinjak, ljudi su trošili po 100 eura, a i sutra će biti krcato jer u nedjelju ništa ne radi. I čemu onda bojkot? Možda bi nekog učinka imalo da traje 3-4 dana - objašnjava Mladen. Slična situacija je i u drugom kraju grada. U zagrebačkoj Dubravi, ispred trgovina gdje je inače uglavnom tijekom cijelog dana ''mravinjak'', ovoga puta parkirališta su bila gotovo prazna, a mogli su se vidjeti tek automobili koji su tamo ostavljeni jer se ne koriste ili su neispravni. Kako to izgleda u ostalim gradovima poput Šibenika i Splita, pogledajte u galeriji.