Malo tko imao je dugu i bogatu karijeru kao Večernjakov novinar i kolumnist Milan Ivkošić. Preminuo je 27. srpnja u 79. godini života, a posljednji je ispraćaj, u krugu obitelji, prijatelja i poslovnih suradnika, održan danas na zagrebačkom Mirogoju. – Bio je neizmjerno važan autor Večernjeg lista i dio povijesti hrvatskog novinarstva. Ono što je nas dodatno veže je zavičaj, ta naša Zagora, ta zemlja težaka, radnika, Hajduka, ali i zemlja intelektualaca. Neke od najljepših tekstova Milan bi napisao kad bi otišao kući, i nikad nisam prežalio što ga nisam nagovorio da napiše knjigu priča o zavičaju. Draga obitelji, možete biti ponosni što ste imali Milana, a mi možemo biti ponosni što smo imali našeg Ivkošića – ovim riječima s njim se oprostio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Bio je strastveni ribolovac, volio je i poštovao svoju domovinu, opisao ga je, pak, prijatelj Antun Mateš koji je okupljenima ispričao nekoliko anegdota iz brojnih zajedničkih druženja.

FOTO Ivkošić je bio neizmjerno važan autor, dio povijesti hrvatskog novinarstva

Karijera Milana Ivkošića bila je duga pet desetljeća, a njegov profesionalni život usko je bio vezan uz Večernji list, gdje je prošao put od urednika do zamjenika glavnog urednika. Rođen je u katoličkoj obitelji u Zmijavcima kraj Imotskoga 23. srpnja 1947. godine, a karijeru je počeo sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u Tjednom listu omladine. Za svoj doprinos 1995. je godine odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića, a svoja promišljanja sabrao je u knjigama poput "Rodoljubna zanovijetanja" i "Podanici s Griča i Pantovčaka". Poznat je bio po britkim kolumnama, gdje je jasno i beskompromisno isticao svoj konzervativan stav, a u njima je, riječima poput skalpela, secirao sva aktualno-politička pitanja. Njegova najpoznatija kolumna, "Zanovijetanja" izlazila je do 1992. godine u Globusu, a zatim u Večernjem listu. A osim uspješnog novinara mnogim je kolegama bio i mentor, što je danas također istaknuo glavni urednik Klarić. – Odlika važnih i velikih ljudi je u tome što mogu prenijeti znanje, a Milan je to mogao – rekao je.