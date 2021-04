Festival tolerancije stiže na Bundek s pedesetak filmova

Filmova je na popisu pedesetak, a povezuje ih usmjerenost na promicanje tolerancije i solidarnosti u društvu te razbijanje predrasuda. Dramski trileri i dokumentarni mjuzikli čine samo dio programa 15. Festivala tolerancije, koji će se i ove godine održati na Bundeku, i to od 1. do 10. srpnja.

Zbog epidemioloških razloga sav će sadržaj biti smješten pod vedrim ljetnim nebom, a osim projekcija filmova, među kojima su, primjerice, švicarska “Svetica nemogućeg”, nizozemski “Here We Move Here We Groove” i češki “Čopor”, koji problematizira nasilje među vršnjacima, manifestacija uključuje i dvije izložbe. Ona nazvana “U fokusu” bavi se temom izbjeglica, migranata i azilanata u hrvatskom društvu, a na razmišljanje o tome motivira i druga izložba, odnosno videoinstalacija “Mi” pod režijskom palicom Jure Pavlovića.

Festival tolerancije, ističu organizatori, donosi i razna predavanja te edukativne programe, a atmosferu će pozitivnom zadržati glazbeni dio manifestacije u kojemu nastupaju The Beat Fleet, Edo Maajka, Vlatko Stefanovski i drugi. Ulaz će, kao i dosad, biti besplatan.