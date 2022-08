Evo koje će ulice sutra zbog radova ostati bez struje

Sutra će se zbog radova Hrvatske elektroprivrede, od 8 do 15 sati isključiti napajanje električnom energijom u nekoliko Samoborskih naselja. U pitanju su naselja Beder, Javorek, Kostanjevec Podvorški, Kravljak, Poklek, Selce Žumberačko i Stojdraga. A bez struje će u navedenom periodu biti i Grdanjci na kućnom broju 88, 89 do 89A te Koretići od 10 do 10C.

Struje od 8:30 do 14:30 neće biti ni u nekoliko ulica u naselju Odra. Isključit će se struja tako u Odranskoj na kućnim brojevima 62 do 64, u Ulici Božidara Antonića od kućnog broja 1 sve do broja 33 i to na obje strane ulice. Nadalje, u Đačkoj ulici od broja 2 do 22 na parnoj strani i od 1 do 3 te 7 do 17 na neparnoj strani ulice.