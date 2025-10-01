Naši Portali
NA TREĆU GODIŠNJICU UVOĐENJA

Ekologija grada poziva na odustajanje od plavih vrećica: Zagreb je od 'kantograda' pretvoren u 'smećegrad'

Zagreb: Prošle su dvije godine od uvođenja plavih vrećica
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
01.10.2025.
u 16:12

Udruga "Ekologija grada" u srijedu je, tri godine od uvođenja modela prikupljanja otpada  u Gradu Zagrebu putem plavih vrećica, upozorila da je Zagreb od tzv. 'kantograda' pretvoren u 'smećegrad' te je pozvala nadležne da žurno odustanu od njih. "Svakodnevno neuredno stanje ulica Zagreba kao i redovni problemi s podružnicom Čistoća vrlo jasno pokazuju svu neefikasnost sustava. Eksperiment s plavim vrećicama pokazao se neuspješnim, podložnim zlouporabama i neučinkovitim u ispunjavanju ciljeva zaštite okoliša i održivog upravljanja otpadom", priopćila je udruga.

Najveći teret tih eksperimenata, kažu, snose građani Zagreba, dok se zahtjevi za ocjenom zakonitosti modela još uvijek nalaze u ladicama nadležnih pravosudnih tijela, prvenstveno Ustavnog suda. Udruga "Ekologija grada" pozvala je nadležne da uvedu precizno praćenje otpada putem čipiranih kanti i stvarne poticaje za razdvajanje otpada na izvoru. Model je počivao samo na ideji da se građane potakne na smanjenje miješanog otpada kroz kupnju plavih vrećica, bez ikakvih konkretnih planova. "Vrećice i dalje nemaju evidencijski broj koji bi omogućio praćenje količine i podrijetla otpada, a to je temeljni zahtjev za transparentan i zakonit sustav gospodarenja otpadom. Bez toga, plava vrećica nije valjan spremnik otpada, već samo skuplja i nepraktična ambalaža", tvrde u Ekologiji grada. 

Napominju i da se uklanjanjem jedine mehanike kontrole – kažnjavanja za nepoštivanje pravila – sustav dodatno urušio i otvoren je prostor za zlouporabe i neodgovorno ponašanje korisnika. Kao posljedica, većina miješanog komunalnog otpada završava pomiješana s plastikom ili biootpadom, čime je dodatno ugroženo odvajanje otpada na mjestu nastanka, kažu u priopćenju.
Komentara 1

Pogledaj Sve
AK
akšud
16:20 01.10.2025.

Nije li suluda odluka Tomaševićeve vlasti u Zagrebu, a da i domaćinstva koja imaju svoje posebne posude za prikupljanje, papira, plastike i ostalog otpada, moraju kupovati te "plave" vrećice?

