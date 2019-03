Eko Taxi i Cammeo snizili cijene starta i kilometra, ali zato naplaćuju svaku minutu u vožnji

U istom danu dva su se taksi-prijevoznika pohvalila – snizili smo cijene vožnje. Kilometar će, poveselili su se Zagrepčani, plaćati i dvostruko manje. Dok je u Cammeu cijena kilometra donedavno bila šest, sada se svaki kilometar naplaćuje tri kune, a start je sa šest snižen na pet kuna. Nižim cijenama iznenadili su i u Eko Taxiju, i to s 8,80 na četiri kune za start te sa šest na 3,60 kune po kilometru.

U gužvi viša cijena

No to je, naglašava Jozo Kovačević, predsjednik Udruženja Radio Taksi Zagreb, tek prividno pojeftinjenje. Jer, dosad u obje taksi tvrtke, objašnjava Kovačević, u Zagrebu nisu naplaćivali cijenu po minuti vožnje, što je bilo karakteristično za “novije igrače”, poput Ubera. Sada će se za minutu vožnje u Cammeu plaćati jedna kuna, dok u Eko Taxiju 90 lipa.

– Drugim riječima, što je veća gužva, to je viša “cifra”. Njihove cijene u konačnici neće biti puno različite od naših s obzirom na to da mi naplaćujemo samo stajanje na semaforu i u gužvi, no po nižoj tarifi. Ako se vozite, primjerice, od Sesveta do Autobusnog kolodvora, razlika je samo nekoliko kuna – govori Kovačević. O bilo kakvom pojeftinjenju cijena, ističe Kovačević, deplasirano je govoriti jer već sad voze na rubu opstojnosti.

– Sve niže od trenutačnih cijena taksija u metropoli bile bi neodržive pa ih tako zasad ne planiramo snižavati. Osim toga, pojeftinjenje se kod nas ne može dogoditi “preko noći”. Nove cijene morali bi prihvatiti taksisti na skupštini – kaže Kovačević. Osim toga, ova dva prijevoznika više ne voze kratke relacije. Minimalna tarifa za Eko Taxi iznosi 12, a za Cammeo 13 kuna. Hoće li i ostali taksi-prijevoznici slijediti primjer ovih dviju tvrtki, neki nisu direktni. Iz Ubera ne daju jasan odgovor planiraju li odgovoriti na pojeftinjenje. U taksi tvrtki Ride2 smatraju, pak, da je snižavanje cijena odgovor na njih kao konkurente te da će pratiti kretanje cijena i prilagođavati se tržištu. Iz Taxifyja, koji unazad tjedan dana nosi ime Bolt, kažu kako im nije bilo u planu snižavati cijene s obzirom na to da su dosad bili najjeftiniji. Niže cijene su, kažu iz Cammea, za njihovu tvrtku i te kako održive, a na njih su se odlučili nakon što su napravili racionalizaciju poslovanja, no ne na štetu kvalitete usluge.

– Racionalizaciju koja ne ugrožava kvalitetu moguće je provesti kada imate dovoljno iskustva, educiranog kadra te tehničkih pretpostavki kao i vlastitih proizvoda pod istim krovom – kazali su iz Cammea nabrojivši da imaju vlastitu distribuciju plina, da vozila mijenjaju svake dvije godine, no ne povećavaju njihov broj te time njihovi operativni troškovi ne rastu.

Digitalija štedi

Uštede su ostvarili i novim tehnologijama, jednako kao i Eko Taxi, i to uvođenjem digitalnog sustava, što je stvorilo preduvjete da snize cijene.

– Odluku o sniženju cijena naše usluge od 20 posto donijeli smo kako bismo našim korisnicima pružili još bolji omjer cijene i kvalitete – kazao je Mislav Munivrana, direktor Eko Taxija.

