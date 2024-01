Donosimo detaljan popis: Zagrepčani danas još uvijek stignu po kruh i namirnice za vikend, evo i gdje

Danas slavimo blagdan Sveta tri kralja, što znači da brojne trgovine ove subote neće raditi. Već smo objavili ranije detaljan popis trgovina i njihovih radnih vremena na ovu subotu, a većina njih imat će zatvorena vrata.

Ipak, u metropoli još uvijek ima nade za one koji su slučajno zaboravili navaviti neku od namirnica za vikend ručak jer neke trgovine i pekarnice, makar rijetke, ipak će raditi. U nastavku vam donosimo popis:

TRGOVAČKI LANCI

Kada je riječ o trgovačkim lancima, danas u Zagrebu radi isključivo Konzum i to poslovnica na Autobusnom kolodvoru na adresi Avenija Marina Držića 4, do 15. sati.

>>VEZANI ČLANCI:

PEKARNICE

Pan-Pekove poslovnice radit će na nekoliko lokacija. Požuriti se morate ako idete u onu na Selskoj, Trgu žrtava fašizma, u Dubravi, Sesvetama, na Črnomercu, Laništu, u Gajnicama, Dugavama, u Zvonimirovoj, u Španskom te uz Mamuticu jer one danas rade do 13 sati. Malo dulje, konkeretno do 14 sati, otvorene će biti poslovnice u Velikoj Gorici, ona na Trgu Stjepana Radića te ona na Trgu kralja Tomislava. Pekarnica na Borongaju posluje do 15 sati. Zanimljivo je da će neke raditi u poslijepodnevnoj smjeni, od 14 do 22 sata, kao što je ona u Masarykovoj, a najdulje su otvorena vrata Pan-Pekove pekarnice u Paromlinskoj i Petrićevoj i to od 10 do 22 sata.

Dubravica radi isključivo na Autobusnom kolodvoru i to od 0-24 sata.

TRŽNICE

Tržnice Trešnjevka, Kvatrić i Gajnice posluju prema nedjeljnom radnom vremenu, a tržnica Britanski trg od 7.30 do 14 sati.

>>VIDEO: Ovako nešto u Zagrebu se ne pamti: Bacio opušak kroz prozor Mercedesa pa osuđen