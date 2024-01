Žena pokrenula raspravu: Kada je pravo vrijeme da skinete božićne ukrase?

Danas je blagdan Sveta tri kralja, a kako prenosi Mirror, ljudi već godinama raspravljaju o skidanju božićnih ukrasa - neki su već to i napravili. Na popularnom forumu Mumsnet jedna je žena potaknula raspravu o tome kada je najbolje skinuti svoje ukrase i nitko se ne može složiti.

U objavi je napisala: "Kada ćete skinuti božićne ukrase? Uvijek želim to učiniti na Štefanje. Ne napravim to, ali želim. Obično izdržim do Nove godine, ali mislim da je ova godina stvarno nebožićna i želim da se sve skine sada! Zadržat ću ih za djecu, ali želi li još netko samo sve to skinuti?'

Pohrlivši u komentare, korisnici pokrenuli su burnu raspravu, s jednom osobom koja je priznala da su već započeli proces premještanja predmeta u potkrovlje. 'Naši su napola neispravni, a idemo uvijek na putovanje za Novu godinu i ne želim se vratiti u siječnju, a da su još gore', otkrila je jedna korisnica, dok je druga dodala: 'Danas sam bila vani, već sam vidjela nekoliko božićnih drvaca po kontejnerima'.

'Moji ukrasi su u kući do prvog siječnja, ne sviđa mi se da budu gore za Novu godinu', glasio je jedan komentar. S druge strane, mnogi u svojim ukrasima žele uživati što je duže moguće te ne planiraju ih skidati do prvog vikenda u siječnju. 'Prvi vikend prosinca smo ih postavili, prvi vikend siječnja ih skidamo', otkrio je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: 'Blagdani su tek prošli, malo je prerano da ih sklonimo'.