Dobre vijesti za vinoljupce: Na poznatu lokaciju s bogatom ponudom vraća se Vinski grad

Više od 500 vina, specijaliteti s potpisom slavnih chefova Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića te šarolika ponuda koktela samo su dio onoga što vas od danas očekuje na Trgu dr. Franje Tuđmana gdje se i ove godine smjestio Vinski grad.

Ondje će se svakim danom, od 17 sati do jedan sat iza ponoći, sve do 2. srpnja moći kušati vina iz svih hrvatskih regija, a festival je namijenjen širokom krugu posjetitelja koji ne moraju nužno biti vinski znalci.

Staklena čaša na ulazu stoji pet eura, a na kućicama je plaćanje isključivo kartično. Vina se osim u čašama nude i u buteljama, a osvježavajuće kapljice predstavit će vinari iz Dalmacije, Istre, Slavonije te Bregovite Hrvatske, no možete se osvježiti, primjerice i talijanskim, francuskim te španjolskim vinima.

Za dobru atmosferu pobrinut će se DJ-evi Boris Poklepović, poznat i kao Bocca Sofistifunk te Denis Štefanić, a vinsku ponudu specijalitetima ulične hrane pratit će gastro kućice Bite of fun by Melkior Bašić te Bite of fun by Damir Tomljanović.