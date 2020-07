Dizajnirala majice kojima pomaže opravak svoje škole

Katedrala, kula Lotrščak i Crkva svetog Marka nalaze se na bijelim majicama koje je osmislila mlada arhitektica Neva Bariičić. Brend je nazvala “Zagreb re-emagined”, a pronaći se zasad može na društvenim mrežama. Sličnih majica, naravno, ima i po suvenirnicama, ali ove su posebne jer 20 kuna od prodaje svakog primjerka donirat će za obnovu zgrade stradale u potresu.

Točnije, svoje bivše škole. – Prvo mi je na pamet pala Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, koju sam također pohađala. No onda sam vidjela da moja Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera ima žutu naljepnicu jer je oštećena u potresu pa sam se odlučila za nju – objašnjava Neva, dodajući da je ravnatelj Nenad Oremuš bio oduševljen što mu se javila stara učenica, i to s idejom kako pomoći u obnovi.

Još u siječnju htjela je staviti svoje dizajnerske majice u prodaju, ali zbog potresa i korone to nije bilo moguće, a sad im je dodala plemenitu namjeru. Radila je u dva arhitektonska ureda, projektirala i hotele u Londonu, a prije pola godine osamostalila se kao freelancerica kako bi sve stigla.

– Ured sam otvorila jer sam željela “pokriti” i arhitekturu i dizajn. Dugo se to u meni “kuhalo”. A što se tiče majica, razmišljala sam kako turistima pokazati građevine koje obavezno moraju posjetiti, a htjela sam i da budu u cijelosti hrvatski proizvod. Prijateljica me spojila s dečkom iz Osijeka, Matijom Bošnjakom iz studija DSIlegal, pa on izrađuje majice – govori Neva. PR joj, dodaje, nije jača strana, pa se planira obratiti Hrvatskoj turističkoj zajednici da joj pomogne u širenju brenda. No zapazili su je na društvenim mrežama, iz čega je proizašla i izložba skica koja se do nedjelje može razgledati u Kulturnom centru Mesnička. Najavljuje i majice s novim uzorcima, a namjera joj je također otv