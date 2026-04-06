Svjetski dan zdravlja na Jarunu: Besplatno izmjerite šećer, kolesterol ili krvni tlak, a možete dobiti i individualni savjet

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja sutra 7. travnja, na prostoru RSC Jarun kod višenamjenskog igrališta pored Malog jezera, u razdoblju od 11 do 17 sati, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva organiziraju javnozdravstvenu akciju. Za sve građane osigurane su besplatne zdravstvene usluge, a neke od njih su mjerenje šećera i kolesterola, mjerenje krvnog tlaka, određivanje pedobrahijalnog indeksa (ABI).

Posjetiteljima će na raspolaganju biti tematski organizirani edukativni kutci na kojima će biti dostupno medicinsko osoblje, kazali su organizatori. Na edukativnim kutcima moći će se saznati više o tjelesnom zdravlju, mentalnom zdravlju, spolnom zdravlju, utjecaju alkohola na zdravlje, tjelesnoj aktivnosti djece te socijalizaciji.

Stručnjaci iz područja zdravstva pružat će individualne savjete o unaprjeđenju zdravlja, a građanima će biti dostupni i edukativno-promotivni materijali. Dobro došli su svi zainteresirani i oni koji žele učiniti prvi korak prema očuvanju i unaprjeđenju vlastitog zdravlja ili se jednostavno informirati o načinima smanjenja rizika od kroničnih nezaraznih bolesti.