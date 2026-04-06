Najam u Zagrebu postao ruski rulet: 'Uzeo mi je novac i nestao'

Potraga za stanom u Zagrebu mnogima se pretvara u stresan proces, a uz visoke cijene i veliku potražnju sve češće se postavlja pitanje – kako se zaštititi od prijevara? Upravo o tome razvila se rasprava na Redditu, gdje je jedan korisnik, koji se uskoro seli u grad, zatražio savjete iz prve ruke. Iako već ima dobra iskustva s najmodavcima, ovaj put stan traži samostalno pa priznaje da ga brine scenarij u kojem “dam polog uživo i da se osoba prestane javljati kada dođe vrijeme useljenja”. Upravo na to nadovezali su se brojni komentari – i upozorenja. Najčešći savjet odnosi se na polog i ugovor. Iskusniji korisnici naglašavaju kako se novac ne daje bez papira i traga: “polog se daje nakon potpisa ugovora i na račun, nikakav polog uživo”, a drugi dodaje i da “ključeve dobiješ kad je datum useljenja, a ne kad plaćaš polog”. Drugim riječima, sve mora biti formalizirano prije nego novac promijeni ruke.

Važna tema bila je i provjera vlasništva, koju mnogi zanemaruju. Jedan korisnik detaljno objašnjava postupak: “uzmeš osobnu od onoga tko nudi najam i provjeriš podatke... da je to ime, prezime i adresa isti kao u zemljišnim knjigama”. Time se, kažu, može izbjeći niz neugodnih situacija. Osim pravnih stvari, rasprava je otvorila i niz praktičnih savjeta. Posebno se ističe grijanje i stanje zgrade, jer problemi često postaju vidljivi tek zimi. “Obrati pozornost na kakvo je grijanje, stolarija i fasada... računi znaju biti nebulozni”, upozorava jedan komentator. Dotaknuli su se i odnosa najmodavaca i najmoprimaca, pri čemu neki tvrde da ni vlasnicima nije jednostavno. “Veći stres je na najmodavcu nego na najmoprimcu”, piše jedan korisnik, aludirajući na probleme s neplaćanjem i iseljavanjem.

U raspravi se pojavila i dilema oko pologa i “utrke za stan”. Autor objave navodi kako je čuo za slučajeve u kojima su ljudi izgubili stan jer je netko drugi “došao s pologom uživo i odmah je njima iznajmljeno”. Ipak, većina savjetuje da se ne ide tim putem ako nema ugovora. Posebno upozorenje odnosi se na oglase koji izgledaju predobro da bi bili istiniti. “Ako je povoljna cijena... onda je prijevara”, piše jedan korisnik, navodeći kao primjer situacije u kojima se traži uplata unaprijed jer je vlasnik navodno u inozemstvu. Otvoreno je i pitanje troškova – primjerice pričuve. “Pričuvu plaća vlasnik... njegova je nekretnina”, tvrdi jedan komentator, iako u praksi to često nije tako jasno definirano.