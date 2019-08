Glumac Miraj Grbić, simpatični Čombe iz megapopularne serije „Lud, zbunjen, normalan” i Marija Omaljev, glumica poznata po ulogama u serijama „Ruža vjetrova”, „Dolina sunca”, „Zauvijek mladi” i „Bračne vode”, na vizualima jumbo plakata udruge Prijatelji životinja šalju jasan poziv da dijelimo ljubav prema svim živim bićima.

Foto: Promo

„Vegani smo postali prije tri godine. Miraj je jednoga dana rekao: ‘Ja više ne mogu jesti životinje. Ne mogu više tu energiju ubijenog stavljati u sebe.’ Pitala sam ga: ‘To mi super zvuči. Hoćeš li jesti ribu?’ Odgovorio je: ‘Pa i ribe su živa bića.’ To me navelo da razmislim o tome što jedem. Veganstvo mi je na kraju došlo kao neko otvaranje očiju, kao kada pogledaš nešto s jedne strane i cijela percepcija ti se promijeni. Više nikada ne možeš gledati nešto kao prije jer si shvatio kako stvari stoje. Nakon tri godine, oboje smo presretni našim izborom. Zdravlje nam je savršeno, moj takozvani ‘genetski kolesterol’ je nestao, koža mi je čišća i sjajnija, a i Miraju je krvna slika postala savršena. Sigurno je to jedna od najboljih odluka koje smo ikada donijeli. Ljubav prema ljudima, životinjama, našem planetu nešto je što definitivno preporučujem svakome”, otkriva Marija kako su se ona i suprug Miraj odlučili za veganstvo.

„Kada gledam u oči svinje ili u oči psa, više ne vidim razliku. Konačno shvaćam što ljudi misle kada kažu: ‘Jesi li pojeo nešto što je imalo oči, što je bilo u majčinom trbuhu, baš kao i mi?’ U doba interneta, kada možemo vidjeti kako se naša ‘hrana’ priprema, mislim da su neznanje i okrutnost stvar izbora, a ne slučajnosti. Razumijem da svi imaju svoj tempo, svoju slobodnu volju i nikome ne želim nametati ništa, ali svima bih preporučila da probaju nekoliko mjeseci biti na veganskoj prehrani i sigurna sam da će uživati u rezultatima, količini energije te općem boljem stanju tijela i uma.

Foto: Promo

Jedenje mesa određenih životinja i pijenje, na primjer, kravljega mlijeka koje nije namijenjeno nama, već rastu teleta nametnuto nam je kao norma, nešto što su nas naučili odmalena da je normalno i nismo to propitkivali nikad, do sada. Iako vegani imaju puno manje šanse za srčana oboljenja ili mnoge vrste raka, dotok takvih informacija usporen je zbog profita, na našu štetu, ali i štetu životinja i okoliša.

Kako živimo u Los Angelesu, primijetila sam da dosta ovdašnjih liječnika i poznatih glumaca bira veganski način prehrane. Neki javno progovaraju o prednostima veganske prehrane poput Arnolda Schwarzeneggera, Natalie Portman, Joaquina Phoenixa, Benedicta Cumberbatcha, Petera Dinklagea, Liama Hemswortha, Miley Cirus i Ariane Grande koji javno promoviraju veganstvo kao način života, za dobrobit životinja i planeta Zemlje jer zasad nemamo rezervni planet.

Bilo bi dobro kada bismo našli samilosti u srcu jer našim izborom hrane na tanjuru možemo učiniti veliku razliku za mnoge uplašene životinje u klaonicama kojima je nož pritisnut o vrat. U vremenu kada naš novac diktira tržište, usmjerimo ga k suosjećajnijim proizvodima jer promjena ne kreće od nekih tamo ljudi, nego od nas. U svijet u kojemu je okrutnost norma, izaberi milost”, poručuje Marija Omaljev.

Foto: Promo

12. ZeGeVege festival održivog življenja održava se 6. rujna od 8 do 21 sat i 7. rujna 2019. od 8 do 20 sati na zagrebačkome Trgu bana Josipa Jelačića, a podržali su ga i Marija Omaljev i Miraj Grbić pozivajući sve da ga posjete.

Zbog sve veće potražnje, ponuda veganskih proizvoda i uvjerljivih okusnih zamjena mesu i mliječnim proizvodima drastično raste, a sve više razvija se i trend veganske brze hrane. Takva jela i proizvodi moći će se kušati na ZeGeVegeu koji će, uz više od 100 izlagača i restorana, radionice kuhanja i predavanja, privući brojne posjetitelje.

Prijatelji životinja zahvaljuju svima koji su pridonijeli realizaciji vizuala „Dijelimo ljubav prema svim živim bićima” i pozivaju sve da na www.zegevege.com provjere bogat program hrvatske Veganmanije.