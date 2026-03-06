FOTO/VIDEO U pola sata izbrojali smo više od 100 ovih prometnih prekršaja u Zagrebu, u Gradu kažu: 'Želimo sami početi kažnjavati'

Križanje Maksimirske i Svetošimunske ceste, 8.15 ujutro. Dok smo jučer hodali prema Zoološkom vrtu, promatrali smo jutarnju prometnu gužvu koja je u tom trenutku bila u svom vrhuncu. Maksimirska cesta ima po jedan "obični" prometni trak za svaki smjer, a uz njih nalaze se takozvane "žute trake" po kojima se smije voziti isključivo tramvaj, autobus i taksi. No, to nije spriječilo na desetke vozila koje smo zamijetili kako se, nonšalantno, ubacuju ispred ili iza tramvaja i vožnju prema Bukovačkoj nastavljaju po pruzi.

Time, naravno, čine prekršaj, a u 15 minuta izbrojali smo 50 vozača koji su ga počinili, odnosno otprilike tri svake minute. Situacija je to koja se iz dana u dana događa na gotovo svim gradskim prometnicama gdje tramvajska pruga nije fizički odijeljena od ostatka prometa, stoga ne iznenađuje podatak zagrebačke policije da je, tijekom nedavno provedene ciljane akcije nadzora prometa po žutim trakama, evidentirala i za prekršaj kaznila čak 104 vozača. – Podsjećamo, vožnja “žutom trakom” vozila za čiji promet ona nije namijenjena često usporava vozila javnog prijevoza i druga vozila kojima je namijenjena, odnosno utječe na prometnu protočnost, ali i na sigurnost sudionika u prometu – napomenula je u priopćenju policija.

Ova kultna ulica u Zagrebu ide u obnovu, iz Grada otkrili kada bi trebali započeti radovi

Nešto iza devet sati ujutro našli smo se, pak, na Trešnjevki. Ozaljska cesta je, pored Maksimirske, još jedna lokacija gdje vozači neprestano voze po žutim trakama, a koliko to ozbiljan problem može biti pokazali su dani neposredno nakon požara Vjesnika, kada je Ozaljska postala gotovo jedini prometni koridor koji je spajao zapad metropole s centrom. Trasu od nekoliko stotina metara tramvaji su zbog automobila po žutim trakama tada prelazili i po 40 minuta, a premda je danas situacija bitno bolja, mnogo je onih koji i dalje smatraju da će vožnjom po tramvajskoj prugi brže stići do odredišta. Na tramvajskom stajalištu kod Nehajske tako smo tijekom 15 minuta evidentirali 55 vozača u prekršaju, a većina ih se u žutu traku prebacila kako bi izbjegla dugačku kolonu koja se stvorila pred semaforom kod Susedgradske ulice. Među njima su bili, inače, vozači automobila, kombija, motora i kamiona, pa čak i jednog policijskog vozila.

A to je, dakako, stvorilo velike probleme za vozača ZET-ove dvanaestice u koju smo se ukrcali kod Nehajske. Do 800 metara udaljenog Trešnjevačkog trga putovali smo čak 15 minuta, i to upravo zahvaljujući vozačima koji su se uporno ubacivali u žutu traku. – Brže bi stigla da sam išla pješice – čuli smo putnicu kako mrmlja sebi u bradu. Nakon toga situacija se bitno popravila, pa smo do Trga Republike Hrvatske i centra, našeg odradišta, došli za desetak minuta.

Ukratko, u samo pola sata na dvije lokacije izbrojali smo 105 automobila kako nepropisno voze po žutoj traci, a budući da se svaki takav prekršaj kažnjava s 30 eura, to bi bilo 3150 eura koji bi, da se naplate, "sjeli" u državni proračun. Žutih traka je, inače, nešto manje od 26 kilometara u gradu, od kojih se 24,5 odnosi na pruge, što znači da je navika Zagrepčana da njima nepropisno voze ozbiljna prepreka za normalno funkcioniranje javnog prijevoza.

U pola sata izbrojali smo više od 100 ovih prometnih prekršaja u Zagrebu, u Gradu kažu: 'Želimo sami početi kažnjavati' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kako bi tome doskočili, Grad je počeo uvoditi preventivne mjere. Prva žuta fizička barijera koja odvaja javni prijevoz od cestovnog uvedena je u prosincu 2024. godine na Bukovačkoj cesti, kojom putuje ZET-ova linija 228 za Klinički bolnički centar Zagreb. Prije nekoliko mjeseci postavljena je i uz prugu u Ulici Republike Austrije na Črnomercu, a u Gradu nam kažu da su ova dva rješenja zasad dala izvrsne rezultate. U planu, pak, imaju i mnogo ozbiljniji potez. – Grad Zagreb se bavi rješavanjem problema nepropisnog korištenja „žutih traka“, no sam nadzor i sankcioniranje vožnje tim trakama u nadležnosti je policije. Prema podacima s kojima raspolažemo, kršenje prometnih pravila na ključnim dionicama i u vrijeme najfrekventnijih polazaka, usporava promet tramvaja i više od 50 posto, što izravno utječe na pouzdanost i kvalitetu javnog prijevoza.

Stoga je Grad Zagreb od Ministarstva unutarnjih poslova zatražio prijenos ovlasti za kažnjavanje, kako bi i sami mogli provoditi nadzor i sankcionirati prekršitelje. Time bi značajno doprinijeli protočnosti tramvajskog prometa, osobito u vršnim opterećenjima – kazali su nam. U međuvremenu će, dodaju, nastaviti s postavljanjem žutih fizičkih barijera. – Takvi gumeni razdjelnici planiraju se postaviti i na drugim cestama gdje javni gradski promet, prvenstveno tramvajski, nema zasebni koridor već ga dijeli s ostalim motornim prometom, što ga usporava i čini nedovoljno brzim, pouzdanim i privlačnim kao alternativu vožnji automobilom. U tijeku su izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama te se nadamo da će se na odgovarajući način adresirati ovaj problem kako bi javni prijevoz u Zagrebu mogao realizirati svoj puni potencijal – poručili su.