Deložacija Jabuke: 'Ovo je kao da mi mladost trpaju u kamione'

Stolovi, hladnjaci, gajbe s pićima, pojačala, miksete, metalni znak s prepoznatljivim logotipom... U samo dva i pol sata kompletna imovina Glazbenog kluba Jabuka utovarena je u kamione i odvezena s Jabukovca 28. Kao što je i najavljeno, jučer oko deset sati započela je deložacija kluba koji je odgojio generacije zagrebačkih alternativaca. Nekolicina okupljenih Jabučara promatrala je proces s tugom i nevjericom na licu. Da ironija situacije bude veća, kultni je klub voćnog imena nakon 52 godine djelovanja zapečaćen baš na Svjetski dan jabuka.

-Osjećam se kao da deložiraju moju mladost i trpaju je u kamione - rekla nam je jedna Jabučarka koju smo tamo zatekli. Na deložaciju je najprije stiglo desetak pripadnika MUP-a koji su ulaz u klub oblijepili policijskom trakom i ogradili željeznom barikadom, potom i sudski izvršitelji. Oni su, doznajemo, namjeravali srušiti šank Jabuke, no do toga se na kraju odustalo. Na 'mjesto zločina' došao je i bivši voditelj Jabuke, Severinin menadžer Tomica Petrović te 'gradonačelnik svemira' Dario Juričan koji je na Jabukovac poveo i golemog štakora Đuru.

Odbijenica na prigovor

-Đuro se veseli što je Jabuka ispražnjena. Kada ju preuzmem i od nje napravim bordel, Đuro će stajati na ulazu i pozdravljati kolege štakoraše iz grada Zagreba. Vidim da su stigli i kamioni tvrtke Graditelj svratišta što isto pozdravljam jer je njen vlasnik dobar gradonačelnikov pajdo - kazao nam je Juričan te objasnio da štakore na napuhavanje nalik Đuri u svojim akcijama koriste i američki sindikalisti u slučaju 'štakorskih situacija'. Deložacija Jabuke protekla je mirno i bez ekscesa, a zaposlenici kluba pomagali su oko utovara stvari.

- Prije pet godina grad nam je poslao dopis da izađemo van bez razloga. Ok, nije naš prostor i sve ok. Borili smo se koliko smo mogli na sve legalne načine. Došlo je do kraja. Uložili smo prigovor na Odluku o deložaciji, no prekjučer popodne smo dobili odbijenicu od Općinskog građanskog suda u Zagrebu i tu priča završava na ovaj način. Izaći ćemo iz kluba pa ćemo vidjeti što dalje - kazao je medijima vidno potresen voditelj kluba Marin Viduka Stiv. Emocije nije skrivao ni Marijo Stojanović Stoja koji je u Jabuci s one strane šanka proveo 19 godina.

-Jabuka je zadnji bastion. Mothership iz kojeg su potekli drugi klubovi i razni bendovi. Cijela jedna kultura nastala je ovdje. Sada to zbog nečijeg privatnog interesa dolazi kraju. Jabuka nisu samo zidovi, to su ljudi, svjetonazor, ideja, emocija, glazba... Jabuka nastavlja živjeti u ovom ili onom obliku, to nam ne mogu uzeti - kazao nam je Stoja.

Ima još nade?

Jučerašnja ovršna zbivanja na Jabukovcu 28 za Večernji list komentirao je i odvjetnik Selim Šabanović iz odvjetničkog ureda Krsnik i partneri, likvidator udruge GSK Jabuka.



-Poštujem tradiciju Jabuke, no tu su tradiciju prekinuli organizatori koji nisu poštivali zakone i najosnovniju formu poslovanja. Uprava nije funkcionirala, udruga koja je prostor dobila u zakup nema otvoren ni žiro račun u banci, a posljednju skupštinu je održala 2006. pa iz svega proizlazi da je prostor privatiziran radi stjecanja osobne koristi. Marin Viduka koji Jabuku zastupa u medijima nije na popisu ovlaštenih osoba Udruge, niti je ovlaštena osoba kluba, a nitko od osnivača se ne pojavljuje u medijima, niti na prosvjedima - kazao nam je Šabanović koji smatra da još uvijek ima nade za spas prostora.

-Mogla bi se očuvati ako se okupi grupa štovatelja kluba, ponudi reference i uđe u dijalog s Gradom. Jabuka bi tako imala budućnost, no ovo sad je crna rupa. Da se poslovalo po zakonu, Jabuka bi opstala - smatra odvjetnik.



Podsjetimo, sukob vodstva kluba s gradskom upravom započeo je 2015. kada je Grad tužio Jabuku. Vanjska je terasa srušena 2016., a Grad je tvrdio da je to učinjeno zbog radova na obližnjoj školi. Dvije godine kasnije, kada je Jabuka trebala obilježiti 50. rođendan, poslani su bageri koji su sa zemljom sravnili i vanjsku pozornicu, no proces je zaustavljen zbog pritiska javnosti te je okončan jučer temeljem rješenja o ovrsi koje je doneseno u rujnu.