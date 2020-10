Sedam spornih točaka u slučaju Grad vs. Jabuka

Zatvara se pa se ne zatvara. Kultni klub posljednjih je dana top-tema u metropoli, ali kako mnogima nije sasvim jasno oko čega se zapravo spore Grad i Jabuka, izdvojili smo ključne točke sukoba i argumente obiju strana. Sudbina je kluba i dalje neizvjesna, danas se prosvjeduje, a deložacija je zakazana za utorak.

1. POVIJEST SUKOBA

Problemi su počeli prije pet godina, kada je Grad tužio Jabuku. Vanjska je terasa srušena 2016., a Grad je tvrdio da je to učinjeno zbog radova na obližnjoj školi. Dvije godine kasnije, kada je Jabuka trebala obilježiti 50. rođendan, poslani su bageri koji su sa zemljom sravnili i vanjsku pozornicu. Gradonačelnik Milan Bandić taj je postupak opravdao time “da je sve mimo papira”. Polovicom rujna pokrenut je ovršni postupak.

2. UGOVOR ZA KVADRATE

Grad Zagreb i Glazbeno-scenski klub Jabuka 2001. sklopili su ugovor o privremenom korištenju prostora površine 147,08 m². To je činjenica koju obje strane potvrđuju. No, u Gradu tvrde da je ugovor potpisan na rok od jedne godine i nije produljen, pa je Jabuka od prestanka njegova važenja, ističu, u tom prostoru bespravno. Voditelj kluba Marin Viduka, pak, uzvraća da ugovor koji on posjeduje nije datumski ograničen.

3. PITANJE VLASNIŠTVA

Grad kaže da je prostor na adresi Jabukovac 28 njegov, no... – Osnovna škola Jabukovac ugovorom je tek 28. veljače 2017., bez ikakve naknade, prenijela na Grad Zagreb vlasništvo nad prostorom. A već prije tog datuma Grad je pokrenuo sudske postupke za naše iseljenje, na što nije imao pravo – tvrdi Viduka. Uvidom u zemljišne knjige, pak, jasno je da je vlasnik kuće i dviju zgrada te okolnog dvorišta Grad Zagreb.

4. UDRUGA ILI TVRTKA

Klub, kaže Viduka, radi pod društvom Glazbeni klub Jabuka d.o.o. koje redovito podmiruje sve obveze. Grad pak ističe da je dug prema njima napravila udruga Glazbeno-scenski klub Jabuka, nad kojom je, rješenjem suda, proveden stečajni postupak. Do stečaja je došlo, tvrde, zato što udruga nije poslovala u skladu sa zakonom, odnosno nije održavala godišnje skupštine, nikada nije imala nijedan otvoreni račun niti je plaćala preuzete obveze. A nepravilnosti Viduka ovako komentira: “Svaka udruga ih ima, po tome bi se velik dio njih također mogao ugasiti”.

5. KOLIKI JE DUG I IMA LI GA UOPĆE?

Grad kaže da se dug popeo na gotovo pola milijuna kuna, a Viduka kaže da dug ne postoji. Jer se, tumači, spor zbog istog predmeta vodi na još dva suda, Trgovačkom i Upravnom, pa dug još nema nikakvu pravnu važnost. – Nakon prve tužbe koju je Grad prije pet godina podnio protiv nas, povisili su nam najamninu na 7000 kuna, a prije je bila oko 1000 kuna. Do tog čina sva su dugovanja plaćena, kao i porezi – govori voditelj kluba.

6. STEČAJNI POSTUPAK

Kao stečajni upravitelj, odnosno likvidator, postupak vodi odvjetničko društvo Krsnik i partneri. To je zapravo, kaže Viduka, kućna firma gradske uprave, a određena je da zastupa Jabuku. Zato je, tvrdi, Gradu priznat nepostojeći dug. No, Grad na to odgovara da je stečajnog upravitelja imenovao sud.

7. I NA KRAJU... PLAN

Grad kaže da Jabuku neće gasiti, već će, nakon što iseli udrugu u stečaju, raspisati javni natječaj temeljem kojeg će odabrati budućeg upravitelja. Vođenje kluba, ističu, dobit će onaj tko osmisli najbolji program. No, Viduka uzvraća da se kulturna djelatnost u Jabuci odvija već 52 godine, ali očito “ne onako kako si je to zamislio gradonačelnik”. – Možemo samo pretpostaviti da je Jabuku namijenio nekom od svojih poslušnika, koje mi od milja zovemo “rođama” – kaže Viduka. Iz Grada, pak, poručuju da im je plan vratiti Jabuku mladima, i to “kao u slučaju spašavanja od tajkunizacije kultnih zagrebačkih kina među kojima je i Europa.”