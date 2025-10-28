Naši Portali
GASTRO VODIČ

Delicious Zagreb: Nova platforma otkriva gdje jesti, piti i kako kuhati poput pravih Zagrepčana

Predstavljen projekt "Svi okusi Zagreba"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
Autor
Gabrijela Krešić
28.10.2025.
u 14:28

U restoranu Tač predstavljena je nova gastro-platforma Turističke zajednice grada Zagreba koja je svojevrsni digitalni vodič kroz tržnice, restorane i barove metropole

Što povezuje jednu od najpoznatijih hrvatskih televizijskih kuharica, vlasnicu eminentnog zagrebačkog restorana, britanskog food blogera i šibenskog chefa s Michelinovom zvjezdicom? Odgovor je, Delicious Zagreb, nova gastronomska platforma Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ) koja okuplja sve okuse metropole na jednom mjestu. Predstavljena u prepoznatljivom ambijentu restorana Tač, gdje se već desetljećima njeguje duh zagrebačke tradicije i domaće kuhinje. Direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld, predsjednik Udruženja ugostitelja Franz Letica, te chefovi Rudolf Štefan, Ana Ugarković, Vesna Miletić i Paul Bradbury predstavili su projekt koji, kako su poručili, spaja sve ono što čini zagrebačku gastronomiju autentičnom: lokalne proizvođače, tradiciju, sezonske namirnice i suvremeni pristup.

– Turizam bez gastronomije danas ne ide. Gotovo trećinu budžeta putnici troše na hranu i piće, a više od polovice turista želi jesti poput lokalaca. Zato Zagreb posljednjih godina snažno pozicioniramo i kao gastro destinaciju – istaknula je M. Bienenfeld, podsjetivši kako je Zagreb sve vidljiviji i na međunarodnim gastronomskim kartama, od Michelinovih preporuka do platforme 50 Best Discovery. Projekt Delicious Zagreb, čiji je idejni autor chef Rudolf Štefan, vlasnik šibenskog restorana Pelegrini, zamišljen je kao digitalni vodič kroz najbolje zagrebačke restorane, barove, tržnice, vinare i proizvođače autentičnih proizvoda. – Delicious Zagreb nije samo popis restorana, nego vodič po duši grada, po njegovim tržnicama, ljudima i okusima. Zagreb ima ono što gosti najviše traže:  iskrenost, toplinu i autentičnost – rekao je Štefan.

Na stranici deliciouszagreb.hr posjetitelji mogu pronaći bogatu digitalnu kartu s preporučenim mjestima podijeljenima po kategorijama, članke o novim trendovima te rubriku Eat like a local, koja pomaže otkriti mjesta koja vole sami Zagrepčani. Kroz preporuke, tematske rute i priče o lokalnim namirnicama, platforma nudi uvid u okuse koji oblikuju suvremenu zagrebačku gastronomiju. Tu su i recepti vlasnice restorana Tač i chefice Vesne Miletić te serijal „Ana kuha, Zagreb voli“, koji potpisuje Ana Ugarković, publici poznata iz emisija „Kod Ane“ i „Kruške i jabuke“. – Zagrebačka kuhinja nije samo u restoranima, nego i na tržnicama, u parkovima, u našim domovima. Htjela sam pokazati da Zagreb nije kulisa, nego živi organizam – rekla je A. Ugarković, istaknuvši kako su recepti u njezinu serijalu nadahnuti sezonskim namirnicama i svakodnevnim zagrebačkim prizorima.

A da zagrebačka gastronomska priča ima i međunarodni odjek, potvrdio je britanski autor i bloger Paul Bradbury, dugogodišnji promotor hrvatske kulture i gastronomije, koji je predstavio kratki film "Gourmet Zagreb through the eyes of a local foreigner“ – nastao upravo u sklopu projekta Delicious Zagreb.  – U Zagreb sam došao na tjedan dana, a ostao pet godina. Hrana, život i autentičnost, to su tri stvari koje ovaj grad čine posebnim. Zagreb nije turistička kulisa, nego živi grad koji se otkriva kroz svoj stol – poručio je Bradbury, koji je Zagrebu već posvetio niz tekstova i projekata, od digitalnih nomada do gurmanskih tura.
Ključne riječi
Turistička zajednica grada Zagreba Marina Bienenfeld Zagreb

Kupnja