Dašak Broadwaya stiže u Zagreb: Pogledajte predstavu višestruko nagrađivanog redatelja koja je nastala klauniranjem u teškim trenucima

U godini kada slavi 30. obljetnicu rada, Teatar EXIT udružio se s Triko Cirkus Teatrom i samostalnim umjetnikom Ivanom Đuričićem kako bi postavio projekt s jednim od najvećih živućih kazališnih klauna na svijetu i redateljem Davidom Shinerom. David Shiner počeo je kao zabavljač na ulicama Pariza, a 1990. prvi put surađuje s Cirque du Soleilom kao izvođač i jedan od autora na predstavi Nouvelle Expérience koja je proslavila tu kompaniju. Za najpoznatiji cirkus na svijetu režirao je dvije predstave. Jedna od njih je Kooza koja još uvijek igra, a kako je premijeru doživjela 2007. godine, trenutačno je najdugovječnija touring predstava Cirque du Soleila. Na Broadwayu je s dugogodišnjim kazališnim partnerom Billom Irwinom postavio i igrao autorske projekte Fool Moon i Old Hats, a za prvu su dobili i prestižnu nagradu Tony. Ljubitelji mjuzikla poznaju ga po ulozi Mačka u šeširu u originalnoj brodvejskoj postavi mjuzikla Seussical. David Shiner prvi je brodvejski redatelj koji režira u Hrvatskoj od osamostaljenja 1990. godine.

Projekt Komik Motion predstava je neverbalnog kazališta u kojoj autor i izvođači nasmijavaju publiku dovodeći je do suza, ali i do propitkivanja različitih elemenata vlastitog života i ljudske prirode općenito. Shiner i njegovi klaunovi natjerat će vas da prihvatite da smo svi ljudi koji griješe i da je život ljepši ako čovjek sam sebe ne doživljava preozbiljno. Budući da nema jezične barijere, a glavni lik je kazališni klaun, u ovoj slapstick komediji mogu uživati svi. Zaboravite one klaunove koji dolaze uz burgere. Predrasudu da su klaunovi samo za djecu ostavite pred vratima!

Predstava je nastala klauniranjem u teškim trenucima, a sadrži i scene Davida Shinera koje su bile sastavni dio predstava Cirque du Soleila i njegovih brodvejskih predstava koje su obišle svjetske pozornice te zaradile neke od najvećih kazališnih nagrada, uključujući i prestižnu brodvejsku nagradu Tony. Uz Davida Shinera u predstavi igraju i Iva Peter Dragan, koja potpisuje i dramaturgiju, Ivan Đuričić, Iskra Jirsak, Domagoj Ivanković, Irena Tereza Prpić/Nikolina Majdak i Bojan Ban.