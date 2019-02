Da su mi rekli da sam Robin Hood, u redu. Ali ovo je smiješno!

Da me netko prozvao da sam Robin Hood, da uzimam bogatima i dajem siromašnima, to bih još shvatio. Ali mene prozivati da uzimam siromašnim i dajem bogatima? To je smiješno – pomalo nasekirano jučer je, na presici sazvanoj samo kako bi se komentirao oprost dugova, ustvrdio gradonačelnik Milan Bandić. Nikako mu nije bilo jasno zašto se uporno govori i piše o bogatašima kojima se oprašta ono što su dužni Holdingu i Gradu, ako je među više od 300 tisuća ljudi koji su na listi za oprost milijunaša najmanje. Pozvao je opet te iste, s milijunima na računu, da plate svoj dug, ali da rješenja po kojem bi se njih natjeralo da vrate što im je oprošteno nema, bilo je jasno čim je opet počeo govoriti o moralnoj odgovornosti.

Model nije razrađen

– Neću ih tjerati do Strasbourga, nego do dragog Boga da plate ono što moraju – rekao je Bandić, ali da model za takva “tjeranja” nema, objasnio je Ljubo Jurčić, predsjednik Gospodarskog savjeta Stranke rada i solidarnosti. Cenzusa za oprost nema i logično je da se išlo po tom načinu jer tako je odredila i država, ustvrdio je Jurčić, a oni s milijunima “isplivaju tek na kraju”.

– Imate stotine tisuća ljudi koji su dužni desetke milijardi kuna. Jednostavno, model još nije dovoljno razrađen da se odmah može vidjeti tko ima koliko imovine i novca na računu da se utvrdi kako njima oprost nije potreban – kazao je Jurčić, koji nije mogao isključiti da se u budućnosti opet među onima kojima se oprašta neće naći bogataši. A ima ih sigurno i na državnoj razini, rekao je Bandić pa pozvao novinare da objave i državnu listu milijunaša kojima se prašta.

Trpa mi se u usta

– Pozivam medije da upute dopis Vladi da daju imena kojima su oprošteni dugovi manji od 10.000 kuna. Inače ću ovo smatrati osobnim napadom na Bandića i linčem koji nisam zaslužio – ponovno je u trećem licu o sebi govorio gradonačelnik.

Istaknuo je opet jučer i kako je Zagreb socijalno najosjetljiviji grad u Hrvatskoj, dvije milijarde kuna izdvaja se za upravo za socijalne programe, a i stopa rizika od siromaštva ovdje je najmanja. I unatoč tome, napomenuo je Bandić, “trpa mu se u usta da oprašta dugove tajkunima”.

– To ne stoji – rekao je gradonačelnik, što baš i nije posve istina jer dugovi “tajkunima” jesu oprošteni, samo ih se sad poziva da “budu moralni” i podmire svoj oprost. Neki su to i napravili, dok se druge još čeka. Za nekoliko dana, najavljeno je jučer, govorit će se i o oprostu duga pravnim osobama, kojima su “zaboravljeni” deseci milijuna kuna.

