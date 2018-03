Na Cvjetnom između kamenih ploča voda je šikljala kao iz gejzira

Možda nam je gradonačelnik ugradio podne fontane – kad su jučer na Cvjetnom trgu odjednom između ploča počeli izbijati gejziri, međusobno su komentirali oko vode okupljeni Zagrepčani. Uzimali su usput svoje mobilne telefone ne bi li fotografirali neuobičajen prizor, dok im je voda polako dopirala do gležnjeva.

– Nisam još nikad vidjela izvor usred centra grada, moram to zabilježiti, neće mi inače nitko vjerovati – rekla nam je Zagrepčanka koju smo sreli nasred Cvjetnog sa suprugom koji ju je polako odvlačio od vode. Pukla je sigurno neka cijev, zaključio je on, “nema smisla raditi dramu”. Svidio se “bazen” i mlađim stanovnicima metropole pa su neki od njih nestašno skakutali, nožicama u zrak dižući kapljice.

– Ko velika lokva – veselili su se, dok su ih s obližnjih terasa roditelji upozoravali da se maknu “iz vodoskoka”. Nije im zabava, doduše, ni dugo potrajala jer ubrzo su na Trg Petra Preradovića stigli radnici Vodoopskrbe i odvodnje te se dali na posao.

– Pukla je cijev – kratko su objasnili i potvrdili sumnju Zagrepčanina koji je supruzi objašnjavao isto to pola sata ranije. Nakon radnika te radnih strojeva kojima su počeli rezati ploče, a potom i kopati kod kioska u kojima su smješteni cvjećari, na trg su stigle i autocisterne jer svim potrošačima s Cvjetnog prekinuta je opskrba vodom.

– Normalno je da rade i neka rade. Neće nam se ništa dogoditi ako nekoliko sati budemo bez vode. Mislim da je gore ugostiteljima s trga, ipak oni moraju kuhati kave i prati suđe – rekla nam je jedna od stanarki s Cvjetnog, a s njome su se složili konobari koji su se satima snalazili bez kapljice u slavinama.

Podsjetimo, na ljeto 2012. radilo se na rekonstrukciji trga, točnije trebao je biti samo nanovo popločen, ali na kraju se kopalo do dubine od tri metra te su se postavljale cijevi za odvodnju. One vodovodne u to se vrijeme nisu dirale.