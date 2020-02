Čekaju se novi spotovi u kojima bi nam Bandić mogao dati još koji recept

Stavi pravu stvar na pravo mjesto, čini to često. Orio se tako u pozadini poznati hit domaće pop-rock grupe Aerodrom dok je gradonačelnik Milan Bandić spremao “fini pileći eingemachtes” i pokazivao kako treba odvajati otpad. Bila je to reklama koja se na televiziji vrtjela prije šest godina kada je započeo projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” kojim se građane željelo educirati i informirati o tome kako odvajati otpad, kompostirati ga, ponovno upotrijebiti i u konačnici, smanjiti. U međuvremenu su aktivnosti, čini se, malo zamrle, sve do prošle godine kada su, između ostalog, vrtići i škole dobili Zgogose, spremnike za otpad u obliku životinja, a kućanstvima su podijeljene vrećice za plastiku i biootpad.

Stiže i mobilna aplikacija

A jučer je u zgradi Holdinga predstavljen program i za ovu godinu, koji traje od danas do 7. kolovoza, a uključuje dijeljenje didaktičkih igračaka za djecu, slikovnica, bojanki, naljepnica, kapa, majica, letaka, postavljanje plakata, izradu mobilne aplikacije, reklamnih spotova, televizijskih emisija...

Od danas se tako u ZET-ovim autobusima i tramvajima mogu vidjeti plakati s QR kodovima. Kad ih se mobitelom skenira, prikazuje se popis svih reciklažnih dvorišta.

– Uskoro ćemo aktivirati i mobilnu aplikaciju preko koje će se moći locirati najbliža reciklažna dvorišta i zeleni otoci. Osim toga, preko nje će biti dostupan i raspored odvoza smeća te upute o tome kako razvrstati otpad – rekla je Tatjana Operta, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Mislili su na sve, tvrde u Gradu, pa će tako tijekom ožujka i travnja 10.000 didaktičkih igračaka dobiti predškolci te isto toliko i školarci od prvog do četvrtog razreda. Usto će im se dijeliti slikovnice, bojanke i naljepnice, a srednjoškolci će dobiti priručnike s uputama o postupanju sa smećem.

– Klinci već sve znaju, čak i bolje od odraslih, jer s tim odrastaju – kazala je T. Operta.

Podijelit će oko 30.500 naljepnica, a izradili su i posebne za slijepe i slabovidne osobe, koje će imati taktilna obilježja. Letaka će, pak, tijekom sljedećih pola godine razdijeliti dvostruko više nego što ima stanovnika u Zagrebu. Za lipanj su u planu i tri predstave za djecu koje će se izvoditi na daskama kazališta Trešnja. Osim u teatru, glumit će se i u reklamnim spotovima koji će se pustiti za nekoliko mjeseci, a hoće li se Bandić ponovno okušati u glavnoj ulozi, možda i s nekim novim receptom, zasad se ne zna.

– Tko će biti u spotu, još nije poznato, ali mislim da je jasno da gradonačelnik svakako zagovara razdvajanje otpada – istaknula je T. Operta.

Težak 4,9 milijuna kuna

Osvrnuli su se i na lanjski program za koji su ustvrdili da je potaknuo selekciju pa je prikupljeno sedam puta više biootpada i gotovo 50 posto više papira nego 2018. Količina miješanog otpada, pak, smanjena je 7,25 posto.

VIDEO Predstavljanje projekta "ZGOGOSI znaju kako!"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– U sklopu projekta 2019. godine održano je 78 tribina o gospodarenju otpadom, od čega 14 po parkovima, 12 u šoping-centrima, a ostatak na tržnicama – objasnila je Ana Stojić Deban, predsjednica uprave Holdinga. Tako će i ove godine do kolovoza, dodala je, biti raznih okupljanja, poput sajmova i ekokvizova, na lokacijama po cijelom gradu. Na popisu su Jelačićev, Cvjetni, Kvaternikov i Europski trg, Zrinjevac, Bundek, Maksimir te jarunski i trešnjevački plac, a datumi događanja bit će simbolični, poput Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana zaštite okoliša, Dana zaštite prirode... Vrijednost je projekta, podsjetimo, oko 4,9 milijuna kuna, od čega je 3,6 milijuna povučeno iz Kohezijskog fonda Europske unije, a ostatak je iz gradske blagajne.