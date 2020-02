Bandić oživljava plan proširenja naplate parking na cijeli grad

Poziv su primili, ali ne znaju ništa osim teme o kojoj će se raspravljati na sastanku. Zbunjeni su prilično predsjednici gradskih četvrti i mjesnih odbora bili kad su dobili dopis u kojem ih gradonačelnik Milan Bandić zove na radni sastanak, a posebno im je za oko zapela jedna od točaka na dnevnom redu – uvođenje naplate parkiranja na području cijelog Zagreba.

To ne rješava problem

Pa ovo je pravi “deja vu” – komentirali su vijećnici mjesne samouprave, proživljavajući istu situaciju otprije šest mjeseci, kad je gradonačelnik također pokušao uvesti naplatu parkiranja na cijelo zagrebačko područje. Spominjalo se tada prekrajanje postojećih zona i formiranje pet novih, dok je u petoj mjesečna parkirališna karta trebala koštati 25 kuna. Svoju ideju gradonačelnik je opravdavao željom da “svi budu jednaki”, a na kraju se ipak povukao jer nije htio ići protiv volje građana.

– Nigdje nećemo proširivati zone i uvoditi parkiranje bez konsenzusa s građanima, odnosno mjesnim odborima i vijećima gradske četvrti – govorio je tada gradonačelnik. No on to može učiniti bez njihove suglasnosti, naglašava HNS–ov vijećnik u Skupštini Tomislav Stojak, koji je dobio poziv na sastanak i koji ne podržava gradonačelnikovu ideju jer smatra da najprije treba riješiti problem nedovoljnog broja parkirališnih mjesta prije nego što ih počne naplaćivati. Poziv je dobio i nezavisni zastupnik Renato Petek, koji također smatra da ovo loš potez.

– I nije temeljen ni na kakvoj strategiji ni planu – kaže Petek. Da gradonačelnik zna tražiti njihovo očitovanje pa opet napraviti po svome, tvrde neki predsjednici gradskih četvrti.

– Pretpostavljam da će pokušati nametnuti naplatu po cijelom gradu, a da nas ne pita jer su gradske četvrti i mjesni odbori samo savjetodavna tijela – kaže vijećnik Mjesnog odbora Sopot Mladen Devčić, koji smatra da će i uvođenjem naplate parkiranja sve ostati isto, no punit će se gradska blagajna.

– Naplata ne rješava problem. Primjerice, kod nas u kvartu ljudi parkiraju na neoznačenim površinama jer nemaju gdje drugdje – kaže Devčić, dodajući da u Sopotu ispred zgrade porezne uprave i u Potočnjakovoj ulici postoje parkinzi koji se plaćaju, a vječito su prazni. No ako se pita predsjednika gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Jadranka Baturića, uvođenje naplate može biti trajna solucija.

– Puno je više onih koji žele uvođenje naplate nego onih koji to ne žele. U skladu s time prije četiri godine u Sigetu su uveli naplatu, čime su građani bili jako zadovoljni. Na zboru građana 92 posto ih je poduprlo tu odluku. Naplatu ćemo uvesti i u Trnskom jer nam se ljudi neprestano žale, ali najprije moramo sazvati zbor građana i konzultirati se s mjesnim odborima – kaže Baturić, koji pretpostavlja da je današnji sastanak sazvan zbog konzultacija. Bude li se po četvrtima predlagalo gdje će se uvoditi parking, oni, kaže Baturić, trenutačno ne žele ništa mijenjati.

– No ne postoji nijedan scenarij u kojem će gradonačelnik donijeti odluku protivnu volji građana – uvjeren je Baturić, dok njegov kolega iz Gornje Dubrave Damir Oniško kaže da će oni naplaćivati parking na parkiralištima koja će tek sagraditi i onima koje će proširiti.

Iz gradske uprave šute

– Tri stara ćemo proširiti, a sagradit ćemo ona u Dankovečkoj i kod ŠRC–a Grana Klaka. Drugdje ne želimo naplaćivati jer za to nema potrebe dok god vozila ne ometaju promet – kaže Oniško. Ako će uvođenje naplate uvesti reda, a neće koštati puno, predsjednik GČ Novi Zagreb – istok Milenko Arapović podržava odluku.

– U Središću su htjeli drugu zonu i dobili su je prošlo ljeto, sad je na istom tragu i Zapruđe, Dugave su se izjasnile protiv, Utrina bi djelomično uvela naplatu, a u tri ruralna mjesna odbora – Velikom polju, Jakuševcu i Buzinu nema potrebe – kaže Arapović. U GČ Podsljeme nema se gdje uvesti naplata, kaže njen predsjednik Krešimir Kompesak, osim kad se sagradi parkiralište pokraj žičare. Iz gradske uprave kažu da ne žele izlaziti s detaljima prije sastanka.

GALERIJA Izložba Žive slike u Muzeju grada Zagreba