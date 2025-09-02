Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DVA PRODUŽENA VIKENDA

Čarolija se vraća na Trešnjevku: Plac Mljac donosi noćni plac, delicije i dobru glazbu u dva vikenda

Plac Mljac
Foto: G.A.D. PRODUKCIJA PRESS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 17:00

Posjetitelje očekuje pretvaranje obične gradske tržnice u noćni ambijent pun svjetlosnih i cvjetnih dekoracija, mjesta za opuštanje i bogat glazbeni program

Nakon prošlih izdanja koja su privukla veliki broj posjetitelja i pokrenula trend manifestacija na zagrebačkim tržnicama, popularni festival Plac Mljac ponovno stiže na Trešnjevački plac. Ove godine održat će se u dva produžena vikenda – od 18. do 21. rujna te od 25. do 28. rujna, svakoga dana od 19 do 24 sata.

Posjetitelje očekuje pretvaranje obične gradske tržnice u noćni ambijent pun svjetlosnih i cvjetnih dekoracija, mjesta za opuštanje i bogat glazbeni program. Na pozornici će se izmjenjivati izvođači raznih žanrova, od starogradskih popevki do pop ritmova, dok će izlagači nuditi domaće specijalitete, street food delicije i međunarodnu kuhinju. Organizatori najavljuju i poseban doživljaj – noćni plac, na kojem će se moći obaviti i kasnovečernja kupnja svježih namirnica.

"Hvala vam na sjajnom provodu u našem kvartu“, "Puno sretnih lica i dobre energije, to je Trešnjevka“, samo su neki od komentara posjetitelja s prijašnjih izdanja koji su, kako kažu organizatori, bili presudni za povratak manifestacije. "Zbog svih naših posjetitelja vraćamo ga – i to boljeg nego ikad“, poručuju s Trešnjevke te pozivaju: "Budi faca – dođi do Placa Mljaca!“

Ključne riječi
trešnjevački plac Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još