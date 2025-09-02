Čarolija se vraća na Trešnjevku: Plac Mljac donosi noćni plac, delicije i dobru glazbu u dva vikenda

Nakon prošlih izdanja koja su privukla veliki broj posjetitelja i pokrenula trend manifestacija na zagrebačkim tržnicama, popularni festival Plac Mljac ponovno stiže na Trešnjevački plac. Ove godine održat će se u dva produžena vikenda – od 18. do 21. rujna te od 25. do 28. rujna, svakoga dana od 19 do 24 sata.

Posjetitelje očekuje pretvaranje obične gradske tržnice u noćni ambijent pun svjetlosnih i cvjetnih dekoracija, mjesta za opuštanje i bogat glazbeni program. Na pozornici će se izmjenjivati izvođači raznih žanrova, od starogradskih popevki do pop ritmova, dok će izlagači nuditi domaće specijalitete, street food delicije i međunarodnu kuhinju. Organizatori najavljuju i poseban doživljaj – noćni plac, na kojem će se moći obaviti i kasnovečernja kupnja svježih namirnica.

"Hvala vam na sjajnom provodu u našem kvartu“, "Puno sretnih lica i dobre energije, to je Trešnjevka“, samo su neki od komentara posjetitelja s prijašnjih izdanja koji su, kako kažu organizatori, bili presudni za povratak manifestacije. "Zbog svih naših posjetitelja vraćamo ga – i to boljeg nego ikad“, poručuju s Trešnjevke te pozivaju: "Budi faca – dođi do Placa Mljaca!“