Borbu s ilegalnim deponijima zaoštrit će kamere i dronovi

Ovaj mjesec nastavlja se podjela spremnika za biootpad, a do kraja godine Zagrepčani će dobiti vrećice za metal i plastiku. Također, do kraja 2019. svi bi kontejneri i kante u gradu trebali biti opremljeni RFID tehnologijom zahvaljujući kojoj će stanovnici moći točno znati u kojem su trenutku ispražnjeni njihovi spremnici. Čulo se to, među ostalim, na okruglom stolu “Učinkovito zbrinjavanje otpada” koji je obilježio kraj projekta “Čistoća u mom kvartu”. Posljednjih pet mjeseci u tom su serijalu u Večernjem listu objavljivani tekstovi o situaciji s otpadom u 17 gradskih četvrti, a zbog sudjelovanja u projektu njihovi su predstavnici jučer dobili i zahvalnice.

Pozitivni trendovi

Još su neke novosti najavljene iz Čistoće i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, a među njima je i to da će se, kazao je njegov direktor Igor Zgomba, sljedeći mjesec biti objavljen javni poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za gradnju sortirnice. Zgomba je također istaknuo kako se nada da će dokumentacija za Centar za gospodarenje otpadom biti gotova do 2022. dok bi gradnja trebala završiti do 2025.

Spomenuti su na okruglome stolu i pozitivni trendovi, pa je tako Trpimir Majcan, direktor Sektora za razvoj, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša u Čistoći, istaknuo da je zelenih otoka u Zagrebu sve više. Lani je pak u reciklažnim dvorištima prikupljeno 25 posto više otpada nego godinu prije, a od ovoga mjeseca Čistoća nudi korisnicima besplatnu uslugu odvoza krupnoga otpada bez rasporeda, odnosno kad im odgovara.

– Vidi se da građani odvajaju svoj otpad jer 2018. bilježimo povećanje od čak 75 posto u odvajanju biootpada te više od 60 posto u odvajanju papira u odnosu na prethodnu godinu – rekao je Majcan. Ono čime nije zadovoljan, naglasio je, rast je broja ilegalnih deponija u Zagrebu. Njih je, naime, lani prijavljeno 50 posto više nego 2017.

– Tada je bilo oko 5000 tona prikupljenog krupnog otpada, a 2018. više od 6500. A prema pokazateljima za posljednjih mjesec i pol, taj je trend i dalje u rastu – kazao je Majcan. No, istaknuo je, na rješenju se radi. Spomenuo je mogućnost postavljanja kamera u blizini divljih smetišta ili puštanje dronova iznad deponija kako bi se otkrilo tko ih stvara. Međutim, napomenuo je Majcan, problem je u tome što oni koji bacaju otpad na divlja odlagališta uglavnom prolaze uz minimalne globe.

– Dok se ne uvedu drakonske kazne, za ovaj problem plaćaju građani Zagreba – kazao je.

Nekoliko varijanti cjenika

Bilo je riječi i o prosvjedima protiv gradnje kompostane u Brezovici. Od toga se plana, rekla je Marina Pucević, predsjednica Vijeća gradske četvrti, na kraju odustalo, iako je istaknula kako nije sigurna je li to ispao dobitak ili gubitak.

– Velika je greška u tome što ljudi nisu bili informirani – poručila je M. Pucević, nakon čega su se svi sudionici panela složili da je informiranost stanovnika presudna za pozitivne promjene u gradu.

– U našim se kvartovima građani stalno pokušavaju informirati pa zbog toga nemamo gotovo nikakvih problema s otpadom – pohvalio se Stanko Gačić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Maksimir.

Govorilo se, dakako, i o najavljenome poskupljenju odvoza otpada.

– Čistoća je pripremila nekoliko varijanti cjenika, no konačnu odluku donijet će nadležne institucije – kazao je Majcan.

Pogledajte i naš prolazak kroz zaobilaznice remetinečkog rotora: