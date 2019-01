Radna skupina za smrad rješavat će zagađenje oko Jakuševca

Tri predstavnika Grada Zagreba, tri iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – istok i jedan iz javnozdravstvene ustanove. Radna je to skupina koja bi trebala početi rješavati problem onečišćenja zraka koje prouzročuje odlagalište Jakuševec. Oni će, nakon što se odrede članovi, predlagati akcijske mjere i redovito se sastajati kako bi se riješio problem smrada. Zaključak je to posebne tematske sjednice Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, čiji su vijećnici jučer raspravljali o samo jednoj točki dnevnog reda: zagađenju zraka od Jakuševca.

Okupljat će se svaki mjesec

Kako ne bi samo međusobno lamentirali, odlučili su pozvati i gradonačelnika Milana Bandića, koji im se i pridružio. No, već samo određivanje termina jutarnjim su satima na radni dan razljutilo je one koji su na sjednici inzistirali, poput nezavisne vijećnice Mirele Mikić Muha, koja od prošle godine prati aplikaciju za mjerenje kvalitete zraka. Organiziranje sjednice u ponedjeljak u 10 sati nazvala je “opstruiranjem” kako ne bi došao veći broj ljudi, u čemu su je podržali i vijećnici oporbe iz Gradske skupštine koji su se jučer pojavili u Zapruđu, među kojima i SDP-ovci Gordan Maras i Matej Mišić, Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska!, Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš...

Da problem postoji i da ga treba riješiti složio se i Bandić, koji je istaknuo da se na isti način treba sastajati svakih mjesec dana sve dok se to ne realizira. Nakon petominutnog monologa, međutim, napustio je sjednicu, a za odgovore na sva pitanja zadužio je pročelnicu Ureda za gospodarstvo Mirku Jozić i šefa Ureda za poljoprivredu Emila Tuka. Odgovarali su i djelatnici Državnog hidrometeorološkog zavoda koji prate kvalitetu zraka, kao i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Da je zrak onečišćen više puta u godini no što je to dopušteno potvrdio je i Predrag Hercog, voditelj laboratorija u kojemu se na dva uređaja mjere količine sumporovodika i amonijaka oko Jakuševca.

Postavit će još dva uređaja

– Prevelike su količine ozona, na što nas upozoravaju podaci u aplikaciji. Sve su to kancerogene čestice zbog kojih pate stanovnici ne samo naše četvrti, već i okolnih naselja – kazala je Mirela Mikić Muha.

No, Jakuševec se, odrješita je bila Mirka Jozić, ne može zatvoriti preko noći, a upravo je stanovnicima istočnoga dijela Novoga Zagreba u interesu da se provodi Plan gospodarenja otpadom, koji podrazumijeva i gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku.

Ni kompostanu na Jakuševcu iz koje se širi smrad neće natkrivati, već će izgraditi novu. Lokaciju i dalje traže, i to izvan granica Zagreba. Još jedan izvor smrada, farme svinja, zatvorit će se do 1. kolovoza, kazao je Tuk, a već početkom veljače raspisat će natječaj za njihovo premještanje. Postavit će se, istaknuo je Zvonimir Šostar, ravnatelj “Štampara”, i još dva uređaja za mjerenje zraka. Do zagađenosti oko Jakuševca, objašnjavali su stručnjaci, dolazi uglavnom zimi, i to zbog povećanja prometa te loženja, a kad je zrak onečišćen u tom naselju, slično je i u ostalim dijelovima grada.

Pogledajte video Bandića u akciji s bagerom: