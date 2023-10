Boogaloo ipak ostaje u Vukovarskoj do kraja godine. 'Borit ćemo se za prostor, hvala svima na podršci'

Nije nam problem iseliti se, ali ovo nije način – kaže Anđelko Šipuš, voditelj kluba Boogaloo, o kojemu ovih dana bruji cijeli Zagreb. Internetom se, naime, brzo proširila informacija prema kojoj klub mora otići iz prostora u Vukovarskoj 68, a odmah je pokrenuta i peticija za njegov opstanak, koju je dosad potpisalo više od 10.000 ljudi.

A u čemu je stvar? Od 2016., govori Šipuš, redovito produljuju ugovor na godinu dana, no proljetos im je u Pučkom otvorenom učilištu, koje je u katastru zavedeno kao vlasnik parcele na kojoj se nalazi prostor, rečeno da ga potpisuju na šest mjeseci, ali nije bilo spomena o iseljenju. No prošloga su petka od Upravnog vijeća POU-a dobili obavijest da moraju isprazniti prostor do 10. listopada, kada istječe ugovor o najmu.

– Da nam je netko ranije rekao u kojem se smjeru razvija situacija, bili bismo u redu s time. Ovako imamo dogovorene koncerte do kraja godine i što bih sad trebao reći tim izvođačima? To su ozbiljni projekti i događanja – kaže Šipuš, koji klub vodi u partnerstvu s Marijanom Kišem. Upozorava kako se prostor u kojemu djeluje Boogaloo zaveden i kao kulturno dobro pa je svako ulaganje i radovi bilo napavljeno pod budnom paskom i uz dozvole Grada.

-Oni znaju koliko smo uložili u prostor. Znamo da je scena na našoj strani jer surađujemo s jako puno ljudi. Kada smo 2016. preuzeli priču s klubom, nasljedio sam ugovorne obveze o redovitom plaćanju najma i osam godina to niti jednom nismo prekršili- priča nam Šipuš pa dodaje kako su se u Upravnom vijeću POU-a nedavno, po prvi put u osam godina, krenuli raspitivati i o programu koji se u Boogaloou odvija.

-Zabranjeno nam je da održimo koncert Tram 11, a za Senidah su nam rekli da se "jedva provukla" u programu, ni dan danas mi nije jasno što to točno znači. Do kraja godine imamo ugovoreno 62 događanja, a prvo slovo o tome da moramo iseliti dobili smo u petak, prije toga nikakve obavijesti. Ako bude bilo tako da nas prisile da izađemo, trebat će neko vrijeme da se sve iz prostora pokupi jer puno smo uložili- govori Šipuš.

Napominje i kako u odluci o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture postoji klauzula neposredne pogodbe, dakle dobivanja kvadrata bez natječaja. Prema njoj bi, dodaje, prvenstvo mogle imati neprofitne udruge, a bude li se prostor dodjeljivao na natječaju, planira se prijaviti. Tvrdi i da će se za klub boriti do posljednjeg daha, čak i ako bude trebalo ići na sud. No gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je da se neće ići na pogodbu te da Državni ured za reviziju inzistira na raspisivanju natječaja.

– Svi će imati jednako pravo da se prijave, pa i sadašnji korisnici prostora. Neće ondje biti nikakav šoping-centar, cilj je da se nastave glazbeni programi – rekao je. Dodao je i da bi Upravno vijeće POU-a uskoro trebalo odlučiti o korištenju prostora do objave rezultata natječaja. – Ako su programi Boogalooa već zakazani, oni će se vjerojatno odraditi. Ali u tom će razdoblju program moći zakazati i neki drugi akteri – zaključio je Tomašević.

-Zahvaljujemo svim ljudima koji nas podržavaju u situaciji gdje smo nakon posljednjeg ugovora došli u situaciju da smo morali biti suočeni s time daa će se klub zatvoriti. Dogodio se ipak pomak koji je ključan za kulturu Zagreba, a to je da će se naši zakazani programi moći održati do kraja godine, potencijalno i duže te da ćemo moći normalno aplicirati na natječaj- poručio je Marijan Kiš iz Boogalooa.