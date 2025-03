Bogat program u Pogonu: Jedanaest izvedbi šest kreativnih timova i prilika za zapošljavanje

Čak jedanaest izvedbi šest kreativnih timova i autorica čini izvedbeni ožujak u Jedinstvu. – U mjesec ulazimo s Co-lažiranjem Umjetničke organizacije Co-mment, izvedbom koja se plesnim vokabularom i projekcijama grafoskopa bavi prezentacijom postojećeg rada ..., a još su manji izlazi, koji je na repertoaru Jedinstva krajem istog mjeseca – poručuju iz Pogona.

Ožujak donosi dvije nove produkcije u okviru POGONATORA. Predstavom The Happiness of Mr. J. Koraljka Begović kroz priču o burnoutu istražuje prostore straha, jeze, praznine, ali i otpora i "happinessa". Margareta Sinković plesnim solom Kiša koja ne pada ni na koga otkriva na koje je sve načine čovjek povezan s vodenim tijelima. Dvije Pogonove koprodukcije vraćaju se u Jedinstvo; nakon izvedbi u Portugalu, Hrvatskoj i regiji, zagrebačka publika ponovno ima priliku pogledati diptih Safe Chemistry Ksenije Zec i Petre Hraščanec i Things that burn easily Vedrane Klepice.

– U veljači smo otvorili dva važna natječaja. Novi poziv otvoren je za mali peti jubilej edukativno-izložbenog projekta NOVAci, a otvorene su i prijave na rezidenciju u sklopu Solitude Exchange Network 2025. I dalje vas pozivamo da se pridružite našoj WhatsApp zajednici gdje samo jednom, dan prije javnog događanja ili na početku roka prijava, šaljemo kratku obavijest o održavanju programa – poručuju.