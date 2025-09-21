Naši Portali
NE ZNA SE UZROK

BMW i Audi planuli u noći u Hrvatskom Leskovcu: Izgorjela i još dva auta, vatrogasci gasili požar

PUZ
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
21.09.2025.
u 14:26

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi očevid, izvijestila je zagrebačka policija.

U Hrvatskom Leskovcu u nedjelju tijekom noćnih sati na parkiralištu je izbio požar teretnog automobila i tri osobna automobila, požar su ugasili vatrogasci i nema ozlijeđenih osoba, a uzrok požara još nije poznat. Požar se dogodio u nedjelju oko jedan sat na parkiralištu u Ulici 15. travnja 1944. godine. Iz za sada neutvrđenog razloga izbio je požar teretnog automobila Opel Vivaro zagrebačke registracije, osobnog automobila Audi A4 zagrebačke registracije i BMW-a krapinske registracije u vlasništvu 42-godišnjaka te automobila Smart zagrebačke registracije u vlasništvu 38-godišnjakinje. Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi očevid, izvijestila je zagrebačka policija. 
Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
14:53 21.09.2025.

Kod nas se : zna da njemački luksuzni automobili gore u gluho doba noći- parkirani,,,a francuski automobili niže klase u sred bijela dana i to u vožnji!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

